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林柏宏「愛的噩夢」周旋三女 謝欣穎求符咒放床下

記者黃保慧／綜合報導
「愛的噩夢」中，林柏宏（右）和吳志慶（大飛）有精采對手戲。(圖／華映娛樂提供)
「愛的噩夢」中，林柏宏（右）和吳志慶（大飛）有精采對手戲。(圖／華映娛樂提供)

電影「愛的噩夢」在台灣開出好票房，更獲頒2024韓國富川國際奇幻影展「評審團大獎」。由於電影中描述林柏宏與謝欣穎、項婕如、林艾璇（大元）3位女生的愛情關係，其中，謝欣穎飾演的黑澤由里特別讓人感到一股驚悚，她迷信得去求符咒，偷偷放在林柏宏床下。

謝欣穎反過來被問，如果真實生活中，發現另一半做這樣的事，會有何反應？謝欣穎很正面思考：「會問說是求什麼，如果是保平安，會覺得對方很貼心。」林柏宏也說：「先問求什麼，可能是平安符，但如果有幾十個，就會有點怪怪的。」

吳志慶（大飛）片中和林柏宏飾演同事好友，好幾場戲被對方打下體。大飛說這動作是導演原本就寫在劇本裡，他跟林柏宏本就認識，所以沒有特別練習，「直接上場直接來，男生彼此之間都會拿捏好力道，因為一定都有做過這個動作，而這個動作也能看出朋友之間的交情到哪。」

拍攝打下體的戲，林柏宏搞笑說：「兄弟有需要客氣嗎？」他透露其實跟大飛從電影「六弄咖啡館」合作後便有保持聯絡，雖然不是很常聚會，但每次碰到都可以聊很久，「他又會唱歌又很搞笑，可是拍戲又超級認真，這次跟他拍戲覺得超開心，不用演，完全可以一起當兄弟胡鬧，很有默契玩得很開心。」

此外，廖明毅導演新作「愛的噩夢」接連受到台北電影獎、紐約亞洲影展的肯定，日前再榮獲富川國際奇幻影展的評審團大獎，監製丁長鈺表示：「非常感謝富川奇幻影展的肯定，這是繼電影「詭扯」之後，第二次獲得這個殊榮，會在製作的路上，繼續努力。」

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