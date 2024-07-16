我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州增4人染禽流感 症狀溫和 全美九例

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

徐乃麟赴法院提告 自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

記者林怡秀／即時報導
徐乃麟到台北地院按鈴提告蔡男及曹女。(記者王聰賢／攝影)
徐乃麟到台北地院按鈴提告蔡男及曹女。(記者王聰賢／攝影)

徐乃麟今(16)大動作到台北地院按鈴申告，向蔡男及曹女提告誣告及偽證兩項罪名，他氣憤表示，這兩人毀他名節，這輩子他從沒做過狗屁倒灶的事，進入演藝圈42年來，唯一做最錯的就是飆罵唐從聖，而蔡男及曹女兩人先前向他調頭寸，前後借了1千多萬(台幣，下同，逾30萬美元)，最後還差了近100萬沒有歸還，他沒有追討，這兩人反向他提告，最後司法還他清白，他也決定反擊，要跟這兩人一條一條討回來。

徐乃麟和曹女的紛爭已久，曹女曾指控徐乃麟是「假賣屋真詐財」，徐乃麟今出面表示，他多年幫蔡姓友人調頭寸，為了確定蔡男能夠如期還款，特別請蔡男找人提供支票做為保證，蔡男找姑姑曹女提供空白支票，最後順利借到錢，但事後曹女認為當時她提供空白支票，徐乃麟及他公司李姓會計，竟在支票上填寫日期、金額，再將借款匯到蔡男帳戶，因此對徐乃麟及李姓女會計提起刑法偽造有價證券罪告訴，但台北地檢署調查後認為2人罪嫌不足，上週五官司結果出爐，徐乃麟獲處分不起訴。對此，徐乃麟表示清譽受損，不願奸邪之人顛倒黑白、不論是非，因此決意按鈴提告蔡、曹二人誣告，以及偽證。

徐乃麟氣憤表示：「104年我借你們錢，我都不要了，不理你們了，你們108年還來搞我，講我假賣屋真詐財。」他又說：「我在演藝圈42年，我做最錯的一件事，就是對不起唐從聖，就是飆罵唐從聖，我徐乃麟從來沒有狗屁倒灶的事情，我借你們錢不要了，還來毀我名節，告我偽造有價證券，天理何在？」因此決定提告為自己討回公道。

支票 證券

上一則

「火雲邪神」淪票房毒藥？新片4天只收860元

下一則

梁靜茹北京開唱 親口認「曾大哭想逃走」

延伸閱讀

日本「最強綠葉」中村靖日急性心臟衰竭 51歲病逝

日本「最強綠葉」中村靖日急性心臟衰竭 51歲病逝
演藝圈「最強童顏」韓星張娜拉43歲了長這樣

演藝圈「最強童顏」韓星張娜拉43歲了長這樣
台灣名醫江坤俊發聲了 暫別演藝圈 對不實指控保留法律追訴權

台灣名醫江坤俊發聲了 暫別演藝圈 對不實指控保留法律追訴權
56歲趙英華凍齡 引退24年一樣美 母女像姊妹

56歲趙英華凍齡 引退24年一樣美 母女像姊妹

熱門新聞

朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57
張曉龍(右)、斕曦在綜藝節目中扮演新郎、新娘體驗大婚。圖／摘自微博

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

2024-07-10 14:43
「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁