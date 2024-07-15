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黃少祺、江宏恩 濕身秀6塊肌 曝年過半百健美菜單

記者黃保慧／綜合報導
黃少祺(右)與江宏恩日前拍攝游泳戲。（圖／三立提供）
黃少祺(右)與江宏恩日前拍攝游泳戲。（圖／三立提供）

黃少祺與江宏恩主演的三立新八點台劇「願望」，日前拍攝游泳戲，不吝展露好身材，年過半百的兩人狀態保養得超級好，江宏恩穿著連身三鐵泳衣下水，黃少祺則大方露出六塊腹肌。黃少祺對自己的身材要求很嚴格，「已經20年了，我都會用高標準要求自己。我倒不會因為要在戲中展現身材，會夜不成眠有壓力，因為平常就已經做好準備」。

港星劉德華郭富城等人，雖年過60仍維持最佳體態，不怕被比較的黃少祺笑說：「只要我還是在線的藝人，有表演工作在身的時候，還是會全力以赴，維持好體態、維持自己的顏值，持續把最好的狀態呈現出來。」江宏恩就曾表示過在黃少祺旁邊壓力很大，黃少祺也不否認曾經有對健身突然很疲累的念頭，像他現在做高標準的健身運動，加上嚴格的飲食控管，其實是很無聊、很乏味的，但是當呈現出的狀態被大家稱讚時，又收穫很多成就感。

黃少祺目前主要吃沙拉及雞胸肉，他對這種生活表示：「會苦呀！因為連續吃個十天就受不了，一年半載都這樣吃更是非常痛苦的事情。」所以他有時還是會「放縱」大吃兩天，在乏味中做點變化，再回頭繼續堅持。

江宏恩是美食主義者，但很注意身形和身體線條，對身材控管伸縮自如，他表示八塊腹肌和體脂肪高低大有關連，說：「我覺得人到了40歲以上，也沒有辦法一直維持百分之百精實，因為50歲跟25歲還是有差，如果要訓練到健美比賽等級，那是需要時間跟飲食全力配合的。」

江宏恩喜歡有氧運動，以騎腳踏車來消耗熱量、維持肌肉，靠游泳修飾線條。他認為每個人都會自我要求，江宏恩自制方式就是一天吃一餐，168飲食法，但那一餐就是想吃什麼都可以，「我可能早上起來就吃麻辣鍋，但是我就是控制自己的卡路里，在熱量控管範圍內吃自己想吃的」。而且江宏恩有一直參加鐵人三項戶外活動，也加強重訓和跑步。

所謂有其父必有其子，黃少祺的大兒子在美國學校參加了籃球隊跟美式足球隊，體能也非常好，黃少祺也已經答應兒子，要在他暑假結束回美國之前，把他的胸肌、腹肌和二頭肌都練出來，黃少祺也提醒兒子注意運動安全：「我跟他說在球場上的運動速度非常快，但是你現在需要的是身上有肌肉去保護自己，以免受到強烈的撞擊而受傷。」孩子們也都聽進去，所以現在只要有空，老爸都在健身房幫兒子們雕塑身形，也因為現在小孩還在發育，都會適度安排課程。

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