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不認識？Energy風光復出 卻有團員被擋門外

記者林士傑／綜合報導
Energy歡慶成團22周年。（取材自臉書）
Energy歡慶成團22周年。（取材自臉書）

男團「Energy」復出後即將攻下北、高雙蛋，門票秒殺很是風光，且神曲「星期五晚上」舞步引起模仿風潮，人氣蒸蒸日上，喜迎成團22周年紀念日，卻爆心酸內幕，坤達透露有團員曾慘遭工作人員擋在門外，可謂「有眼不識泰山」。

Energy合體直播慶祝，另推出5位藝人代表提問的特別企畫，作為鐵粉的林思宇（宇宙），不僅擔任Energy新歌「分合」MV女主角，最愛的牛奶也到場探班，讓她心花怒放。她把握機會拿出Energy的半裸寫真，好奇牛奶的精實身材有沒有變化，牛奶先妙回「那2顆點還在，其他的還在努力」，打趣稱可能要加陰影，但同仁驗證後大讚有4塊肌，牛奶則說「6（塊），這邊差一點」。

王宇婕透露20年前跟Toro合作「雪天使」期間，因為Toro太愛照鏡子，常讓劇組等待，更爆料他連走在路上都把車子玻璃當成鏡子，不禁想問「你現在還是很愛照鏡子嗎」，Toro直言「答案是有」，現在連手機保護貼的反光都能當成鏡子。

李千娜認為每位團員都很紅，為什麼還要合體？坤達笑說「千娜有點誤會了，不是每個團員都那麼紅」，表示部分團員有段時間沒出現，甚至有人不知道牛奶是誰，曾發生過牛奶被工作人員擋在門外的事件，他說：「這次出來希望大家重新認識我們Energy，讓大家知道Energy不是只有坤達一個人，有5個人喔！」

牛奶

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