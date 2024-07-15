當年走過失戀 林依晨最感謝「李大仁」這角色

林依晨認為每個角色都會成為自己的一部分 。（圖／周子娛樂提供）

金鐘視后林依晨上半年因「不夠善良的我們」播出後，造成很大的回響，近期接受「人物」專訪，聊到演過的經典角色「我可能不會愛你」程又青，坦言接到這個劇本的時候，正在談戀愛，因為拍戲沒時間陪男友，一直在吵架，最後分手收場。林依晨說：「當時我最感謝的就是李大仁這個角色，他告訴程又青的每一句話，其實都在告訴我自己，一個女生在事業和情感當中絕對不能委屈自己。」

演員一直是林依晨最熱愛的工作，她回憶偶像劇「惡作劇之吻」舉辦見面會時，有非常多粉絲表示受劇中角色湘琴影響，後來都成為護理人員，還穿著護士服來見面會，林依晨說：「不分劇種、故事好聽、角色塑造鮮活，都會有這樣的影響，我的戲劇能讓很多人找到他們的志向，或者更理解一些少數族群的處境，觸發很多人對他所做生命選擇的反思，我覺得很棒。」

而她認為這輩子最大的功課就是「放鬆」，有了女兒之後，她也一直在跟孩子學習及時享樂的狀態，林依晨說：「我現在更多是跟她在一起，感受彼此心情及成長上的變化，所以人家才會說小孩是最好的表演老師。」

此外，林依晨也將推出更多作品包含，影集「同棲散策」、電影「深度安靜」、電影「失明」，皆讓粉絲相當期待。