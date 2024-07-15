許光漢歸隊Netflix「正港分局」與王淨槓上 見面就打架

許光漢回歸再度詮釋直男刑警。(圖／Netflix提供)

許光漢 、林柏宏主演的電影「關於我和鬼變成家人的那件事」（以下簡稱《鬼家人》）席捲2023年的全台電影票房，15日宣布衍生影集「正港分局」卡司陣容，許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐，聯手打造前所未見的犯罪推理喜劇！上周影集超級前導預告一釋出即未演先轟動，引發廣大網友熱烈討論。

相隔兩年再度回歸「鬼家人」宇宙，許光漢在劇中詮釋鋼鐵直男刑警吳明翰，恥度再升級，開心表示：「儘管這是一部衍生的影集作品，但感覺更像是一個同學會，大家再次聚在一起，合作默契也都變得很好了！真的蠻開心可以再來一起玩。」他也透露吳明翰將在影集中展現更多不同的樣貌，請觀眾拭目以待。

「正港分局」警花王淨強勢回歸，原來林子晴不是內鬼。(圖／Netflix提供)

而影集中吳明翰（許光漢 飾）的死對頭警花林子晴（王淨 飾）也強勢回歸正港小隊，王淨坦言：「真的是不～敢～相～信！『正港分局』的所有台詞都更荒謬、更無厘頭，最痛苦的時候莫非是要忍著不笑場。再次跟光漢、馬哥還有小花對戲的時候，比在『鬼家人』時更放鬆、更好玩了！雖然可能會有人想說林子晴在電影結尾不是背叛大家的內鬼嗎，但她其實只是為了要幫被毒販害死的媽媽報仇，雖然正港小隊員們看起來都兩光兩光的，但卻也給了一直以來流落街頭的林子晴一個歸屬！讓她決定加入大家一起辦案。」

她也搶先透露自己與許光漢在影集中的火藥味更濃，常常一見面就打架，更分享印象最深刻的一場戲竟然是「與吳明翰彼此怒吼」：「那場戲我跟光漢兩人見面就互嗆對方，對罵的台詞導演希望我們可以完全即興發揮，所以每個鏡頭都罵他不一樣的內容，罵得很過癮！」許光漢也很有默契地對這場戲印象深刻：「那場戲罵她的台詞真的很難聽，後來回想起來還真有點嚇到！」

馬念先坦言「正港分局」是首部參演「從電影衍生成影集」的作品。(圖／Netflix提供)

同樣回歸的還有正港分局隊長馬念先，分享自己是首次參演「從電影衍生成影集」的作品：「在拍攝『鬼家人』的時候，彼此都還很陌生，還好經過上次的合作，這次影集就變得很輕鬆也很開心，甚至大家變成了好朋友，而『正港分局』的故事也變得更有趣，真的是一次非常難得的工作經驗！」以及警局吃貨擔當陳彥佐也加入了歸隊的行列，興奮直言：「我永遠記得偉豪導演問我要不要回歸的時候，真的感動快哭！雖然我在『鬼家人』的時候也有哭，但我覺得這次完全是不一樣的心情，能夠再次與這麼棒的劇組合作，真的很想大喊『我怎麼能那麼幸福！』」

由監製金百倫、雙豪導演程偉豪與殷振豪攜手出擊，Netflix 犯罪推理喜劇影集「正港分局」，將於8月22日全球Netflix獨家上線。