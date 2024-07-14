我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

共和黨全代會15日如期舉行 傳司法部以「暗殺」調查川普遇襲

林志炫合體熱狗 小巨蛋重現「披荊」經典

記者梅衍儂／綜合報導
熱狗帶來自己的歌「髒藝術家」。(記者沈昱嘉／攝影)
熱狗帶來自己的歌「髒藝術家」。(記者沈昱嘉／攝影)

林志炫相隔一年多唱回台北小巨蛋，在他音樂生涯中扮演舉足輕重角色的音樂人鄭華娟今年3月離世，他優客李林時期的「少年遊」、「多情種」、1998年單飛後的「蒙娜麗莎的眼淚」，都是她的手筆。

他喚年長2歲的她「是我懷念的大姐姐」，開場唱完四首致敬故人的歌曲後，他忍不住哽咽，忙用手搧走淚水，說：「她在華語樂壇有非常多的貢獻，在我的音樂生命裡參與很多重要的時刻。」

這是林志炫「ONEtake2.0 我忘了我已老去」世界巡迴的第20場，除了致敬鄭華娟，也多了舞蹈橋段，不過他一周前走路不慎導致腳踝韌帶撕裂傷，相當自責懊惱，怕苦練兩個月都白費了，幸好恢復狀況良好，演出時舞蹈稍加修改，仍連跳了三首歌，展現鐵肺唱將活潑的一面。

他和MC HotDog熱狗三年前在「披荊斬棘的哥哥」合唱日本歌姬中島美嘉的歌曲「曾經我也想過一了百了」，熱狗也力挺老友擔任嘉賓重現該曲，兩人一個是唱將、一個是嘻哈元老，風格原本南轅北轍，竟意外撞擊出新火花，林志炫讚：「我沒想過會遇到如此厲害的Rapper，徹底打開我抒情跟Rap的一把鑰匙。」

剛拿下金曲歌王寶座的熱狗，上月在金曲獎演出時麥克風出槌，昨他自嘲：「是不是歌王不重要，麥克風有聲音就可以了。」話才說完，他耳機又有狀況，笑說：「誰來上來幫我調一下，我耳機不見了，不好意思，最近狀況有點多。」

林志炫相隔一年唱回台北小巨蛋。(記者沈昱嘉／攝影)
林志炫相隔一年唱回台北小巨蛋。(記者沈昱嘉／攝影)

日本

上一則

戲說從頭／張凌赫「度華年」變撒嬌男 被讚戀愛戲生動

下一則

許光漢見習好友婚禮 認了想談戀愛

延伸閱讀

林志炫才唱4首就掉淚 致敬「懷念大姐姐」台下哭一片

林志炫才唱4首就掉淚 致敬「懷念大姐姐」台下哭一片
熱狗大胃王代言素食被Nathan's禁賽 轉進德州參賽

熱狗大胃王代言素食被Nathan's禁賽 轉進德州參賽
紐約吃熱狗大賽 芝加哥選手首奪冠 須藤美貴破紀錄衛冕

紐約吃熱狗大賽 芝加哥選手首奪冠 須藤美貴破紀錄衛冕
金曲收視出爐 客台雙語表演3.37最吸睛

金曲收視出爐 客台雙語表演3.37最吸睛

熱門新聞

「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30
李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

2024-07-06 22:40
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

2024-07-07 07:00
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂