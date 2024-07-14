林志炫合體熱狗 小巨蛋重現「披荊」經典

熱狗帶來自己的歌「髒藝術家」。(記者沈昱嘉／攝影)

林志炫相隔一年多唱回台北小巨蛋，在他音樂生涯中扮演舉足輕重角色的音樂人鄭華娟今年3月離世，他優客李林時期的「少年遊」、「多情種」、1998年單飛後的「蒙娜麗莎的眼淚」，都是她的手筆。

他喚年長2歲的她「是我懷念的大姐姐」，開場唱完四首致敬故人的歌曲後，他忍不住哽咽，忙用手搧走淚水，說：「她在華語樂壇有非常多的貢獻，在我的音樂生命裡參與很多重要的時刻。」

這是林志炫「ONEtake2.0 我忘了我已老去」世界巡迴的第20場，除了致敬鄭華娟，也多了舞蹈橋段，不過他一周前走路不慎導致腳踝韌帶撕裂傷，相當自責懊惱，怕苦練兩個月都白費了，幸好恢復狀況良好，演出時舞蹈稍加修改，仍連跳了三首歌，展現鐵肺唱將活潑的一面。

他和MC HotDog熱狗三年前在「披荊斬棘的哥哥」合唱日本 歌姬中島美嘉的歌曲「曾經我也想過一了百了」，熱狗也力挺老友擔任嘉賓重現該曲，兩人一個是唱將、一個是嘻哈元老，風格原本南轅北轍，竟意外撞擊出新火花，林志炫讚：「我沒想過會遇到如此厲害的Rapper，徹底打開我抒情跟Rap的一把鑰匙。」