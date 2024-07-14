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林依晨出國被鎖在陽台 爬5樓高窗曝驚險過程

記者黃保慧／即時報導
林依晨認為每個角色都會成為自己的一部分。（圖／周子娛樂提供）
林依晨認為每個角色都會成為自己的一部分。（圖／周子娛樂提供）

林依晨近期接受媒體「人物」的專訪，聊到熱愛一個人旅行，也到海外唸過兩次書，必須一個人去打點食衣住行、學習等等，所有的感官就會打開，有危險靠近也要很警醒，甚至有被關在英國住處陽台的經驗。

林依晨透露：「那時候房子的門鎖壞了，我不知道，就硬把門關起來，結果就卡住了。後來實在找不到救兵，看了看窗外5樓的高度，其實滿危險的。我真的是爬窗外的花台進到客廳，再從客廳出來。類似這樣的情況，都要自己想辦法。」旅行會遇到太多未知的事情，要去應變，去處理，不要一直都被保護的好好的。

而她認為這輩子最大的功課就是「放鬆」，有了女兒之後，更要學習。因為她一睜開眼，就是媽媽抱、媽媽說故事、你們都得陪我玩，這東西玩膩了馬上轉頭就走。林依晨說：「我一直在跟她學習那種非常活在當下，及時享樂的狀態。我必須放下很多期待，隨順她的反應去做應對，跟過去在表演課學到的東西有點像，就是等著孩子想做什麼，我再去做反應跟引導。不是我一直積極想要去控制，去壓抑，就可以好好被解決的。我現在更多是跟她在一起，感受彼此心情及成長上的變化，所以人家才會說小孩是最好的表演老師。」

出道20多年是如何堅持信念與等待，林依晨表示，過去這10年經歷了很多事情。比如不知道能不能等到「我可能不會愛你」程又青這個角色，或好幾年後「不夠善良的我們」簡慶芬這個角色，念書、結婚、生小孩，都是一道又一道關卡。如果想要當一個很好很好的演員，的確是要忍受很多等待與忍耐，不管是等角色的時候，等待被認同的時候，還是等待播出。

林依晨說：「我的時間、能力都有限，所以必須做取捨，現在更深刻地感受到，我是家人的唯一，是不可被取代的。比起消失在大眾視野中，消失在家人眼中比較恐怖。」所以林依晨後來把對自己的期待從品質俱佳，變成量少質精，有機會就演，沒機會就好好陪家人。

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