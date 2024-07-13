吳慷仁演情欲戲 酒保經驗當靈感

吳慷仁(右)、劉主平在「破浪男女」深陷情慾。（記者吳致碩／攝影）

吳慷仁、劉主平主演情欲電影「破浪男女」，日前接受本報系聯合報專訪，電影大膽剖析現今都會男女的放蕩價值觀，吳慷仁則提到過去當酒保的時候，在酒吧曾看到許多人因喝醉酒而失態，「有看到喝醉酒的女子直接跑去男廁小便斗解放，我嚇到，趕快請她同桌的女性友人前往搭救」。

不僅如此，吳慷仁還說當時酒吧外有一片修剪整齊的草叢，時常會有人酒醉之後直接趴下去，只好請對方友人協助攙扶離去，至於有沒有在店內聽到一些驚世駭俗的情欲八卦，他則笑說「就算知道，也不會說出來吧」。至於這次與劉主平合作演出大量情欲戲，他坦言第一次見面時當然很緊張，「看劇本的時候就覺得很難演，實際更難演」，不過事先已有準備好親密指導，情欲戲的每個動作都是所有人事先討論過的共識。

此外，導演楊雅喆為他們各自設定人物小傳，讓他們為角色有了基本的概念，雖然片中主角們放浪情欲，但仍要呈現出一種愛的絕望感，才能讓觀眾更為認同，他也稱讚年輕女主角劉主平很傑出，「完全不用我照顧」，不過兩人為了營造出疏離感，即使下戲後也很少對話。

吳慷仁去年才以「富都青年」拿下金馬影帝，被問是否壓力大，他則處之泰然，如今推出「破浪男女」無論觀眾評價是好是壞，他都欣然接受，「劉青雲說過一段很棒的話，噓聲也好，讚聲也好，至少大過沒聲音，我很認同」。

劉主平出道沒隔幾年就演出大尺度情欲戲，她則強調劇組給予她非常大的安全感，不會讓她在不舒服的情況下表演，外傳她在片中的角色是跨性別者，她大方接受，「這讓大家自己去解讀，但我覺得無論是什麼樣的族群，都能在片中看到不一樣的觀點與角度」。「破浪男女」現正熱映中。