曾智希戲裡戀上曾子益 戲外「做人」各有煩惱

黃文星（左起）、李又汝、王瞳、曾智希、曾子益為「愛的榮耀」宣傳。（圖／民視提供）

台灣女藝人曾智希加入民視8點檔「愛的榮耀」，劇中與曾子益將有段救命之恩、情感糾葛，戲外2人是人妻、人夫皆面臨求子問題，自有不同煩惱。

曾智希和陳志強結婚2年積極備孕，但經過檢查後，發現自己和另一女藝人趙小僑一樣都是「免疫媽媽」（免疫系統問題）不易受孕， 之前做人工植入失敗後，她成天在家以淚洗面，甚至有些憂鬱症，陳志強因擔心她的狀況，鼓勵她外出工作轉移注意力。

為求子吃盡苦頭，曾智希備孕期間日吞20顆藥，早晚打2次排卵針，打到肚皮瘀青跑出一道微笑線，連體質也改變，一碰撞皮膚就瘀青，結果經歷痛苦打針後，植入仍告失敗，她和老公陳志強暫緩做人計畫，決定先籌辦婚禮，場地也選好了，日期就訂在明年初，她說：「預計席開50桌，不過，有45桌都是他的親友，我只有5桌的扣打。」

曾子益2020年底與小8歲嫩妻Jackie結婚，夫妻倆至今甜蜜過二人世界，是否因連續拍2檔8點檔而荒廢「做人」計畫，他說，因家裡有4個侄子，一看到活潑好動的男孩子，他就覺得「好吵」，「但女生就不一樣了，所以今年有認真思考生小孩這件事，也在備孕了」，說到「做人」，他突害羞：「老婆竟說放裡面，我有嚇到」。

黃文星、李又汝、王瞳、曾智希、曾子益日前合體宣傳「愛的榮耀」，戲裡，李又汝是黃文星的祕書，但私下2人愛鬥嘴，女自稱「小資（小隻）女」時，黃文星便碎念：「忽有龐然大物，拔山倒樹而來」，令李又汝氣得回嗆：「那你要不要穿增高鞋墊！」