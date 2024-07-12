台啦啦隊女神驚曝遭鎖喉、堵家門 警到場制暴力男

楊若歆現在不想談戀愛，專心衝刺事業。(記者沈昱嘉／攝影)

現任新北國王啦啦隊成員楊若歆外型亮眼，吸引不少異性追求，但她自認「戀愛腦」，更是「吸渣男體質」，交過的男友中有2任有暴力傾向，對她窒息鎖喉、家門堵人，她甚至報警求助，恐怖情人陰影太深，她現在只要聽到異性說話聲音大一點就害怕。

楊若歆舞跳得好，從吳宗憲主持「Power星期天」模仿蔡依林 大賽單元出身，最近跨足歌唱界推出單曲「迷霧之謎」，她的戀愛經驗也有如在迷霧中尋找真愛，她非常容易被外顯的才華吸引，和對方認識才1個禮拜就「潦下去」，談到動手的那一任男友，她心有餘悸：「交往前我就知道他有精神狀況，但我太看感覺了，不知道他症狀多嚴重就交往。」

交往沒多久，她就覺得不對勁，對方多疑又精神錯亂，常一件事解釋半天又重複問，還會跟其他事情混在一起，「你以為他好了，結果2、3天又再來一次，我都快被他弄得憂鬱症 ，朋友都勸我分開，但我太戀愛腦」。直到一次吵架，對方動手勒她脖子，她跌坐沙發小腿也瘀青，才決心分手。

那有報警嗎？她竟回：「這一任沒有，下一任有。」楊若歆當時沒學乖，又是沒觀察透徹就跟對方戀愛，吵架時她被推，心中警鈴大作，「我立刻說要分手，結果他當晚跑來我家狂敲我的門，我不敢開，趕快報警」，這事發生在2、3年前，她採取不激怒對方的迂迴方式，慢慢和暴力男友們淡掉。