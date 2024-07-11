澄清2傳聞 吳慷仁挺女友「脫衣試鏡」

吳慷仁還原女友邵雨薇「脫衣試鏡」不爽真相。（記者沈昱嘉／攝影）

吳慷仁日前在私人臉書 罕見動怒，更直言「賭爛」，因為自己婉拒台版「我們的藍調時光」演出，竟被傳為是柴智屏公司暫時停拍該劇的理由，再加上不滿女友邵雨薇當初拍柴智屏監製的電影「樓下的房客」，被要求全裸脫衣試鏡，吳慷仁日前出席「愛從1開始」零錢捐記者會，態度委婉，並表明祝福，且對邵雨薇演出一事還原原因。

先前吳慷仁在私人臉書上發文，怒嗆柴智屏成立的米神國際，「你們讓很多人突然失業，很讓人賭爛！」、「氣到橫膈膜以下，過分至極，不知道他們說謊的時候有沒有臉紅」，柴智屏後來則回應：「延期拍攝是為更完善的準備，若要扛責任也應該是我，沒有要將責任推卸給任何人。」

吳慷仁則表示，主要想對關心此事的工作夥伴表達想法，並說柴智屏的回應很好，「柴姊願意承擔責任，善待解散的工作人員，祝福他們之後能好好籌備、找到很棒的演員，我相信台灣的實力不比南韓 差」，至於為何會婉拒柴智屏的邀約，主要則是因為檔期問題，可惜無緣合作，「我們沒有任何承諾和合約，也不該拿出來浪費大家時間，不值得被這樣討論的。」

至於不滿女友全裸試鏡的部分，他則傻眼回應自己都演了「破浪男女」，並在片中三點全露，怎麼可能會去在意此事，「我是看到新聞才知道這件事，當時我與雨薇互看一眼，畢竟我們之前那時候根本不認識，也沒聽過她講，可能大家猜想我會生氣吧？」並說演員適度做出專業試鏡的正常程序，並不會介意，反而是鼓勵的，覺得這樣很棒，「對自己喜歡的工作、負責爭取，很值得鼓勵」。