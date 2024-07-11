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想陪歐陽妮妮久一點 張書豪斷18年菸癮

記者陳慧貞／綜合報導
張書豪(右)、歐陽妮妮求婚成功，穩定交往5年修成正果。（取材自Instagram）
張書豪(右)、歐陽妮妮求婚成功，穩定交往5年修成正果。（取材自Instagram）

張書豪和歐陽妮妮拍台劇「腦波小姐」假戲真愛，交往近6年決定攜手共度未來，日前他安排驚喜向女方求婚成功，也答應女友會戒掉18年菸癮，他近日在IG發文透露已成功戒菸2個月，原因是「為了能陪自己所愛的人久一點」。

張書豪吐露戒菸心路歷程，坦言以前另一半或朋友都希望他戒菸，他只會覺得自己父母都勸不了，頂多在抽菸時，離他們遠一點，偶爾戒菸，內心也總是心不甘情不願，拍戲空檔、飽餐一頓後，或心情不佳時，就會想要來一根，導致戒菸失敗。

後來他轉念：「如果戒菸其實不是為了自己，而是為了你愛的人呢？如果繼續抽，能陪伴老伴、下一代的時間變少了 ，你也ok嗎？」於是在沒有去戒菸門診也沒有吃或貼任何輔助產品的情況下，「只需要自己真心想戒」他成功戒掉18年菸癮。

如今張書豪戒菸即將滿兩個月，他透露身體並無任何不適也沒有難忍，也歷經拍戲空檔仍有無數次在一群人吞雲吐霧時，他陪聊天的情況，心情低落時，也從未有過「來一根」的想法，他分享道：「雖然我可以少愛自己一點，但我想陪愛的人久一點」更開玩笑稱：「當然也可以有健康的身體，多追幾場rosé的演唱會」。

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