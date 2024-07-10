蘇打綠馨儀結婚6年認了婚變 傳遭錄音師老公背叛

蘇打綠貝斯手馨儀驚傳婚變。(本報資料照片)

台灣樂團蘇打綠正在進行「二十年一刻」世界巡演，貝斯手馨儀近日傳出疑遭錄音師老公背叛，婚變消息眾說紛紜，夫婦9日在各自的社群媒體 發文，表示目前正在學習以家人的方式和對方相處，貌似已非愛侶。

馨儀跟老公單為明在蘇打綠休團前的巡演期間結識，相互了解後展開交往，2018年宣布登記結婚並懷有身孕，那時她甜蜜稱老公的脾氣、記性都比她好，待人處事更有耐心，「我在他身邊的時候可以耍笨、變糊塗，或有些小任性，我們分享相同的興趣、喜好，也包容彼此不同的想法、習慣，一切發生都太自然了，自然到讓我知道，就是他了」。

兩人儼然天生絕配，卻被周刊爆料單為明疑對婚姻不忠，已向馨儀提出離婚，但未獲同意。近來馨儀所屬的蘇打綠籌備復刻專輯之餘，同時忙於「二十年一刻」世界巡演，上月唱完北京後休息約1個月，下周移師武漢 連唱2場，還得分心處理家事。

單為明先社群媒體發文Tag馨儀，表示正在學習以家人的身分相處，「現在我們最在意最關心的，都是堅果貝果可以快樂長大」，馨儀3分鐘後Tag單為明發表同樣內容，至於是否已經離婚？蘇打綠的經紀人表示私領域不回應。