林依晨「失明」婚後出軌 重逢初戀學姐吳可熙

林依晨(左)情牽吳可熙大談女女戀。(圖／周子娛樂提供)

金鐘影后林依晨上半年的影集作品「不夠善良的我們」，顛覆過往形象的演技大受好評，近期更升格為電影監製，在導演周美豫最新力作「失明」中擔任女主角，主演陣容包含吳可熙、劉敬、李銘忠等實力派演員。林依晨說：「希望透過這部電影，讓更多人看見自己的故事與狀態。在各種身分之下，都還是要保留一個『做自己』的選項。」

首度擔任電影監製的林依晨，從籌資、劇本到電影製作與宣傳親力親為。林依晨說：「參與幕後製作又同時作為演員，是一大挑戰。可以在這樣的文本裡擔任監製，真的學習到很多！而且我真的好擔心劇組吃不飽，所以常常準備不同的美食來慰勞辛苦的大家。」身兼女主角的她，在電影裡飾演一位世俗眼光中的賢妻良母，與吳可熙飾演的初戀學姐羅雪津重新相遇後，看似完美順遂的生活逐漸動搖。

林依晨情牽吳可熙大談女女戀。(圖／周子娛樂提供)

電影寫實刻畫了初戀的遺憾、家庭羈絆中的動容與掙扎、現實無奈下的自我認同。林依晨表示，會有這麼特別的片名，是因為人們在一段關係當中，常常眼明卻心盲，看不見人事物最重要的本質。她所飾演的書儀也是在視力逐漸出現狀況後，才更清楚地感受到那些對自己最寶貴的東西。

「失明」改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，故事描述一個表面看似完美的家庭，背後卻隱藏著錯綜複雜的親情與同性愛情故事，並由多次以女性視角創作、長期關注性別議題的導演周美豫執導，透過影像細膩刻畫現代家庭角色的多重掙扎，以及女性在婚姻中自我追尋的糾結與困境。

導演周美豫透露，故事最初版本，其實是以男性為主角，但經過多方思考討論後，製作團隊決定大膽翻轉原先設定，以女性關係為故事主軸。林依晨也說：「『失明』講述的不僅僅是一個女性自覺的故事，同時也是每個人內在掙扎和成長的寫照。」