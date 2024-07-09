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不滿背黑鍋、女友被要求脫衣試鏡？吳慷仁開罵柴智屏

娛樂新聞組／綜合報導
吳慷仁背了影集「我們的藍調時光」停拍黑鍋。(取材自微博)
吳慷仁背了影集「我們的藍調時光」停拍黑鍋。(取材自微博)

台灣偶像劇教母柴智屏去年集結4大股東，宣布成立「米神國際」，原本大動作宣布今年8月開拍華語版「我們的藍調時光」，傳出已停拍；更因溝通問題，造成與男星吳慷仁有誤會，在私人臉書開砲。

吳慷仁被週刊爆料，早已婉拒「我們的藍調時光」拍攝，卻遭到牽連成劇組停拍藉口，讓他很不滿。此外，週刊還稱吳慷仁的女友邵雨薇多年前被柴智屏要求脫衣試鏡，積怨已深。

針對種種爆料，柴智屏在臉書表示，「謝謝圈內的朋友們打電話來關心，延期拍攝是為更完善的準備，若要扛責任也應該是我，沒有要將責任推卸給任何人，為免以訛傳訛，不再口水是非。」

邵雨薇被爆出試鏡電影「樓下的房客」時遭要求寬衣解帶。(記者王聰賢／攝影)
邵雨薇被爆出試鏡電影「樓下的房客」時遭要求寬衣解帶。(記者王聰賢／攝影)

邵雨薇也回應，說試鏡電影「樓下的房客」時，與吳慷仁「根本不認識」。她澄清：「完全沒有跟他（吳慷仁）聊過這題，他也沒有跟我聊過這題，不知道新聞寫到這段是誰說出去的。」至於吳慷仁現在心情如何？她則說：「這件事要問他本人，比較私人主觀由他本人來講比較合適。」

柴智屏過去是F4推手，成立的經紀公司一路以來培養無數優秀演員，像是陳妍希、王大陸、柯震東、宋芸樺、禾浩辰、朱軒洋等，而目前還有合約在身的，就只有林葉亭兒子邱以太。

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