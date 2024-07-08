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遭爆要求脫衣試鏡？吳慷仁積怨柴智屏 邵雨薇曝實情

記者黃保慧／即時報導
邵雨薇。(記者王聰賢／攝影)
邵雨薇。(記者王聰賢／攝影)

邵雨薇、唐綺陽、曾博恩、黃河、李沐、初孟軒等人8日出席「都市懼集」記者會。由於當天爆出吳慷仁背了影集「我們的藍調時光」停拍黑鍋，讓他大動肝火罵柴智屏，更傳出吳早對柴智屏積怨很深，導火線是女友邵雨薇先前竟被要求脫衣試鏡，對此柴智屏稍早發聲否認，而邵雨薇也鄭重回應，直說：「我們當時根本就不認識。」

邵雨薇近日也剛結束赴日遊學，為「都市懼集」獻出返台後首個公開戲劇宣傳行程，豈料一上工就被爆出試鏡電影「樓下的房客」時遭要求寬衣解帶，因此吳慷仁和身為該片監製的柴智屏種下心結，對此柴智屏也發聲明不希望以訛傳訛，邵雨薇則是在記者會上澄清：「完全沒有跟他（吳慷仁）聊過這題，他也沒有跟我聊過這題，不知道新聞寫到這段是誰說出去的，因為我們那時候根本就不認識。」

邵雨薇和吳慷仁穩交多年，因2017年前拍偶像劇「極品絕配」相識，而「樓下的房客」是在2016年上映。此外，至於吳慷仁現在心情如何？她則說：「這件事要問他本人，比較私人主觀由他本人來講比較合適。」

另外，邵雨薇在「都市懼集」詮釋獨居女子被跟蹤的恐懼，現實生活中，她也曾在台北地下街遇到跟蹤狂，由於對方走路速度忽慢忽快，讓她很難忽視，就在她找到出口跳上計程車時，該位人士竟上前猛拍車子，讓她心有餘悸。

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