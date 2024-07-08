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五月天挺過眾風波 粉絲都還在 阿信告白：你腦筋壞了

記者林士傑／即時報導
五月天一連在深圳舉辦6場「回到那一天」25周年巡演。（相信音樂提供）
五月天一連在深圳舉辦6場「回到那一天」25周年巡演。（相信音樂提供）

五月天短暫休息1個月，月初起空降中國深圳連辦6場「回到那一天」25周年巡演，場場留下難忘回憶，主唱阿信則坦言歷經了各種大風波，要感謝粉絲不離不棄相挺，他說：「還能夠來到現場來看五月天的你們，要嘛就是你腦筋壞了，要嘛就是你對五月天有真正堅定不移的心。」

7日晚是深圳站最終場，氣氛相較前幾場自然有所不同，吉他手怪獸一開場就嗨到脫掉外套，阿信則化身霸道總裁，出手解開吉他手石頭的襯衫釦子，讓他展現厚實胸膛，福利大放送引發陣陣尖叫。

鼓手冠佑激動表示「所有人要大聲吶喊，把唱歌的聲音留在我們心裡面」，其實不只對歌迷的聲音印象深刻，冠佑全心投入，手上滿是紅色印記與水泡，讓歌迷很是心疼，但他覺得為了歌迷，一切都很值得。

點歌環節向來都有驚喜，有姊姊說從杭州開車3天抵達深圳，1500公里路程不累，只為讓弟弟圓夢；還有下個月捐骨髓給爸爸的女粉絲，五月天送上「第二人生」祝福他們贏來全新篇章，五月天表示：「五月天不是要成為你的偶像，25年寫了那麼多首歌，能成為你的背景音樂，做好自己的事後再追隨五月天，五月天永遠等著你們！」

7日對五月天而言別具意義，正是首張專輯發行25周年紀念日，但剛好也是七七事變，阿信在台上說：「我想，對於我們所有人來說，今天也是一個更重要、更有紀念以及銘記在我們心中，一個特別的日子，我想你們大家都知道的。這件事情，其實我們都約好，所有的歷史都會在我們心中，不會忘記，在今天，此時此刻，大家能夠安居樂業，能夠有一份快樂的工作、美好的家庭，甚至今天來到這裡，能夠一起看演唱會，這一切得來真的真的不容易。」阿信也在央視微博發的七七事變紀念貼文留言：「銘記歷史，自強不息，讓世界見證新世紀！」

結束演出後他們能稍微喘口氣，下月初移師山西太原連唱3場，另宣布「回到那一天」25周年巡演將於明年1月唱進新加坡，是五月天5度站上新加坡國家體育場，門票18日全面開賣。

五月天怪獸嗨到脫掉外套。（相信音樂提供）
五月天怪獸嗨到脫掉外套。（相信音樂提供）
五月天阿信(右)舉起冠佑的手，可以看見滿滿水泡。（相信音樂提供）
五月天阿信(右)舉起冠佑的手，可以看見滿滿水泡。（相信音樂提供）
五月天獻唱一首首的金曲。（相信音樂提供）
五月天獻唱一首首的金曲。（相信音樂提供）
五月天阿信(左)扒開石頭的上衣，讓觀眾尖叫連連。（相信音樂提供）
五月天阿信(左)扒開石頭的上衣，讓觀眾尖叫連連。（相信音樂提供）

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