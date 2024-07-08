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和人民幣合照被罵 謝忻撤照：我鄭重道歉

記者林怡秀／綜合報導
謝忻手拿人民幣拍照，遭到香港網友出征，隨後撤照。（取材自臉書）
謝忻手拿人民幣拍照，遭到香港網友出征，隨後撤照。（取材自臉書）

謝忻日前在社群分享到香港超商因為使用人民幣，遭當地民眾無端飆罵，她一氣之下也忍不住回罵，並搭配一張手拿人民幣的照片，遭到香港網友出征，今她則在臉書向香港民眾道歉，表示已經把人民幣的照片換掉：「如果有RMB(人民幣)的那張照片讓任何的香港朋友感到不適，我道歉，鄭重道歉。」

謝忻先前到香港轉機，到超商結帳時，因為身上的港幣有限，剛好有剩下的人民幣，於是詢問店員能不能使用，店員表示可以，沒想到排在她後方的男子突然爆出一連串廣東話當眾對她飆罵，她因為聽不懂當下無法反應，直到對方飆出一句英文粗話，她氣炸當下回罵，男子又折返罵了一句：「Fuck China！」而現場所有人沒有一個人願意出手幫忙，她心情大受影響。

不料貼文曝光後引起網友不同反應，有人認為港民仇中，當天又是7月1日，使用人民幣挑釁意味濃厚，她則表示已經刪掉手拿人民幣的照片，解釋和人民幣合照的用意是因為這一生從沒這樣被陌生人當眾用F開頭的字眼辱罵過，想跟元凶合拍一張，跟多數人拍照的原因一樣，單純就是想留個紀錄，也解釋照片是在事發後才拍。

但她認為拍照的情境也不重要了，出征的台灣或香港朋友應該也不會在乎，「一張照片大家就各取所需，各自代入，各自投射，各自宣洩。」儘管她有時難免懷疑那條界線在哪，但這就是言論自由。

香港 超商 臉書

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