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畢書盡生日 噴淚謝粉絲 坦言最怕台灣這一味

記者林士傑／綜合報導
Bii畢書盡開心收下粉絲準備的生日蛋糕。（圖／索尼音樂提供）
Bii畢書盡開心收下粉絲準備的生日蛋糕。（圖／索尼音樂提供）

Bii畢書盡歡慶35歲生日，搶先跟BF（粉絲名稱）見面辦私密生日趴，尾聲時螢幕突然播放粉絲自製的祝賀影片，Bii看著自出道以來的點滴回憶，感動地邊看邊泛淚，他感性說：「謝謝大家喜歡我的創作，喜歡我這個人。」

Bii親手製作韓式紫菜飯捲，甜蜜餵食遊戲環節的獲勝者，笑稱在南韓常常買來吃，比較少自己做，另外還準備私藏的親筆簽名棒球送給粉絲。據悉，畢書盡出生於南韓京畿道城南市，父親是來自台灣的南韓華僑，長年在國外工作，母親則是南韓人，而他在台發展多年，粉絲好奇詢問至今還有沒有不愛吃的食物？他秒答臭豆腐，隨後表示「沒有不好吃，但第一次吃到的時候被味道嚇到，就不敢再吃了」。

而粉絲的生日蛋糕藏有驚喜，Bii拿蠟燭將蛋糕上代表生日的日曆紙點燃，上層的紙燒掉之後，下層的蛋糕便露出「最特別的人」雙曲EP封面照，他不禁直呼：「太用心了！」接著許願說「希望大家都能身體健康，我也繼續開心地唱歌給大家聽，直到唱不動為止」，再來的願望則是「我跟大家都賺大錢！不管是想要去旅行還是想要繼續讀書，都能順利地過自己想過的生活」，把第3個願望留給自己。

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