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劉雪華滿頭白髮 優雅詮釋「張愛玲」

記者陳慧貞╱綜合報導
劉雪華(左)、樊光耀(右)近期合作舞台劇「張愛玲的最後一夜」。(取材自臉書)
劉雪華(左)、樊光耀(右)近期合作舞台劇「張愛玲的最後一夜」。(取材自臉書)

昔日瓊瑤劇御用女主角劉雪華，擁有3秒掉淚功力，近期她在陸劇「墨雨雲間」演出女主角的奶奶，再度展露精湛演技。其實劉雪華多年來除了拍戲，皆過著深居簡出的生活，演員樊光耀近日曬出兩人合作舞台劇後台同框照，意外曝光劉雪華近況。

樊光耀近期隨誦讀劇場舞台劇「張愛玲的最後一夜」進行上海、台北巡演，台北場「張愛玲」由蕭艾演出，上海版則由劉雪華詮釋。64歲劉雪華過去以哭戲聞名，能在3秒內快速掉淚，甚至可控制左右眼落淚，外界以「水龍頭」稱號妙喻她的精采演技。

照片中只見劉雪華頂著滿頭白髮，穿著代表年代的深藍色樸素旗袍，精緻的妝容雖有歲月痕跡，但氣色極佳，招牌又圓又大的雙眸閃閃發光，氣質優雅高貴，昔日女神風範依舊。

除了上傳與劉雪華的合影，樊光耀還曬出與劇場女神蕭艾的後台合照，說起三人合作緣分，他回憶道，近20年前和蕭艾的初次合作是拍電視劇「壞蛋」，後來他憑該劇拿下金鐘單元劇男主角獎，更妙的是，蕭艾1993年獲頒金鐘獎時，頒獎人正是劉雪華。他說「今年何其有幸與影視天后雪華姐同台，居然是舞台劇」，令他直呼：「演藝路上的緣分總是那麼奇妙。」

劉雪華曾是瓊瑤劇御用女主角。(取材自微博)
劉雪華曾是瓊瑤劇御用女主角。(取材自微博)

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