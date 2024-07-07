劉雪華滿頭白髮 優雅詮釋「張愛玲」

劉雪華(左)、樊光耀(右)近期合作舞台劇「張愛玲的最後一夜」。(取材自臉書)

昔日瓊瑤劇御用女主角劉雪華，擁有3秒掉淚功力，近期她在陸劇「墨雨雲間」演出女主角的奶奶，再度展露精湛演技。其實劉雪華多年來除了拍戲，皆過著深居簡出的生活，演員樊光耀近日曬出兩人合作舞台劇 後台同框照，意外曝光劉雪華近況。

樊光耀近期隨誦讀劇場舞台劇「張愛玲的最後一夜」進行上海、台北巡演，台北場「張愛玲」由蕭艾演出，上海版則由劉雪華詮釋。64歲劉雪華過去以哭戲聞名，能在3秒內快速掉淚，甚至可控制左右眼落淚，外界以「水龍頭」稱號妙喻她的精采演技。

照片中只見劉雪華頂著滿頭白髮，穿著代表年代的深藍色樸素旗袍，精緻的妝容雖有歲月痕跡，但氣色極佳，招牌又圓又大的雙眸閃閃發光，氣質優雅高貴，昔日女神風範依舊。