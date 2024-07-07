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台北電影獎／李李仁摘男配 視訊老婆反被罵翻

記者黃保慧╱綜合報導
最佳男配角李李仁。(記者吳致碩／攝影)
最佳男配角李李仁。(記者吳致碩／攝影)

台灣男星李李仁以電影「周處除三害」拿下台北電影獎最佳男配角獎，後台受訪時開心到哽咽，非常謝謝老婆陶晶瑩20年來幫他做的選擇，也慶幸自己特地自新加坡飛回台參加盛會，「不然我會飲恨一輩子」。

後來李李仁在媒體吆喝下打視訊給老婆，想不到陶晶瑩正在遛狗，還搞笑大喊：「靠北呀！我素顏！白癡喔！」但仍可見她難掩喜悅。

李李仁在台上特別感謝該片男主角阮經天，哽咽說：「因為有你才有站在這邊陳灰（劇中角色）。」他坦言獲獎有點心虛，認為站在台上的應該是片中另兩位實力派演員陳以文和袁富華。

他不忘謝謝家人、兒子，也對當天坐在台下的女兒喊話「爸爸得獎了」，說道：「有我的家人才有現在的我，雖然這幾年我們都在分離中學習成長。」而在後台受訪時，他表示由於女兒荳荳先前在國外讀書，最近才回台灣，兒子則還在新加坡讀書，家人難齊聚，讓他淚汪汪說：「我這幾年都在學習孤獨。」

有趣的是，陶晶瑩搞笑在社群問要接機韓星金秀賢還是同個時間返台的老公李李仁？網友一面倒表示接金秀賢，知道此事的李李仁笑稱：「我也想看他，我現在去來得及嗎？」

評審表示李李仁獲獎理由是「以不多的對白與犀利眼神展現強大氣場。他在拳拳到肉的演出中，制衡本片主角的衝撞性格，在主要角色間扮演天秤的關鍵作用」。

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