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台北電影獎／陳意涵隔14年奪女配 鄭又菲膺新演員

記者陳建嘉╱綜合報導
陳意涵以「小曉」拿下台北電影獎最佳女配角。(記者吳致碩／攝影)
陳意涵以「小曉」拿下台北電影獎最佳女配角。(記者吳致碩／攝影)

台灣女星陳意涵以「小曉」照顧過動兒的母親一角，拿下台北電影獎最佳女配角，她上次獲獎是14年前以「聽說」拿下影后，陳意涵回想時不免自嘲「當時還是個只知道談戀愛的小女生，14年後我已經是兩個孩子的媽，謝謝台北電影節給了我很大的鼓勵，在我最需要幫忙的時候給我很大的支持」。

陳意涵先感謝片中女兒林品彤以及對手演員劉俊謙，並表示因為家人都很早睡，可能還不知道自己得獎，「不如下次我改鑽研最佳服裝設計獎之類的，如果獲獎會比較早」，並開心表示自己獎座上面有一隻漂亮的蝴蝶雕塑，「我家就住在山上，常常看到很多毛毛蟲，現在則看到蝴蝶了」。

評審大讚陳意涵「忠實詮釋照護者的心理困境，也清楚展現其面對不同對手角色的狀態，角色詮釋難度極高卻掌握合宜，充分展現演員表演能力。」

此外，鄭又菲主演「BIG」拿下台北電影獎最佳新演員獎，她上台時立刻大哭，「謝謝台北電影節，謝謝各位評審，特別謝謝魏德聖導演給我這麼好的角色，謝謝『BIG』演員們拍攝時給的鼓勵」，並感謝家人一路以來的支持，自己雖然曾經試鏡失敗多次，仍不願放棄演員夢。

鄭又菲笑稱原本以為自己不適合吃這行飯，但很高興被評審們看到，並說想將獎座放在家中最顯眼的地方，並說得獎後最想要大哭一場。

評審大讚鄭又菲自然誠懇的表演恰如其分，「不但為劇本加入充沛的生命力，也在眾多角色的敘事線中為故事定錨，令人期待這名年輕演員未來的發展。」

拿下最佳新演員，鄭又菲爆哭。(記者吳致碩／攝影)
拿下最佳新演員，鄭又菲爆哭。(記者吳致碩／攝影)

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