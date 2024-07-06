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60歲主播台退休 靳秀麗轉行當心理師

記者陳慧貞／綜合報導
媒體人靳秀麗轉行當心理師，分享心路歷程。(圖／大愛電視提供)
媒體人靳秀麗轉行當心理師，分享心路歷程。(圖／大愛電視提供)

台灣媒體人靳秀麗三年前自大愛電視台退休，一路研讀心理研究所、通過國考，轉行成為諮商心理師，她日前受邀擔任講師，分享從離開主播台到人生轉彎成為心理師心路歷程。

靳秀麗曾是知名主播，在60歲時從電視圈退休後，選擇一條與眾不同的路，一頭栽入心理學領域，人生規畫一如她的心理研究所碩士論文一樣「成長生產取向中年女性為幸福晚年生涯規畫之探究」，按部就班完成論文、鍥而不捨通過國考，到去年取得諮商心理師證照。

但看似一路順遂的過程，靳秀麗卻曾發生連自己都沒想過的失眠問題，她說，考完國考後，距離放榜還有一個多月的時間，「照理說我可以躺平，很輕鬆的過日子，可是考完當晚，我竟連續1一個多月都睡不著覺」，為了解決失眠問題，她掛身心科看門診，才發現竟是因長期處於高壓、自我要求高，導致肌肉過於緊繃的問題。

找出失眠原因後，靳秀麗開始認真練習「正念」，重拾曾上過的國際級三梯次的「八周正念減壓課程(MBSR)」，透過呼吸調息，讓血壓、心跳回到正常，接納身體所發出的情緒狀態，她說，找出原因後，不再被問題所綑綁，就能改變，活出自我。

靳秀麗離開主播台，轉行當心理師。(圖／大愛電視提供)
靳秀麗離開主播台，轉行當心理師。(圖／大愛電視提供)

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