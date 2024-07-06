唐治平找到新工作了 被聘當泰拳教練

唐治平近來身心狀況讓外界十分擔憂。(本報資料照片)

台灣藝人唐治平的母親今年6月3日被發現陳屍社區頂樓，警方根據各種客觀證據認定死者身分，但唐治平至今堅持不認屍，並多次被直擊在各地街頭遊蕩且神色恍惚，隨著母親遺體認領期限(8日)將至，傳出現在唐治平找到新工作，被醫美集團愛爾麗總裁常如山聘請為集團泰拳教練。

據「壹蘋」新聞網報導，唐治平連著兩天主動到愛爾麗集團與總裁常如山切磋泰拳，有別於先前在街頭閒晃的模樣，如今穿戴整齊清爽，灰色T恤、白長褲，渾身煥然一新，常如山與唐治平合作唯一條件，只要求他需從現在的60公斤增胖到72公斤，並交代他與愛爾麗工作人員前往泰國 考察五天。

TVBS報導，唐治平的父親是泰國華僑，家族在當地有最大的魚露公司「唐雙」，因此對泰國有不同的感情，並且在幾年前練起泰拳，如今泰拳成為他低潮時期的救命稻草。

唐治平的未來看似有起色，不過母親後事仍待處理，目前還無結論，昔日同門趙自強被問到此事，他一度表情變嚴肅，趙自強坦言已多年沒聯繫，但看到新聞既難過又心疼，語重心長地說：「大家都知道他出狀況，這跟我肥胖一樣，不用醫師指示都看得出來，不是在旁邊一直圍觀，要趕快去救人啊！」盼外界心存善念，多給唐治平空間協助醫療。