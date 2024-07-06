破產還得付200萬元 趙自強苦撐劇團

趙自強成立如果兒童劇團24年，靠多方協助苦撐至今。(記者陳慧貞／攝影)

趙自強日前出席如果兒童劇團第42部舞台劇 「超時空總動員2—閃神搶時間」首演記者會，劇情集結15位台灣企業家打拚的故事，趙自強也是白手起家創立兒童劇團，歷經兩次疫情 瀕臨倒閉危機，他數度撐不下去想結束，未料一問之下，竟連破產 都需要用錢，「算一算收攤還得付200萬元(台幣，以下同)，我連丟大型道具的1萬元垃圾處理費都拿不出來」，苦笑只能咬牙撐到現在。

劇團成立24年，陪著超過500萬名兒童成長、展露笑容，是趙自強致力推廣兒童劇的主因，他不諱言，在劇團成立第三年就遇上SARS疫情，整個劇團運作停擺，當時他就打算宣布倒閉，沒想到一問之下，即使沒有演出，一個月開銷包含房租、人事、倉庫就要157萬至200萬，他說：「倒閉關門比撐下去更花錢！」他只好先解散員工休息數月再起爐灶。

挺過SARS，趙自強2020年又遇上新冠疫情，全世界經濟都受到衝擊，他的舞台劇門票只售出一成，連好友金士傑都忍不住伸出援手，寫字卡「救救我的好友！」邀各界觀看趙自強的舞台劇，瞬間衝高票房到九成，讓他一路熬過至今。

除了舞台劇演出，趙自強劇團也曾到兒童醫院表演，鼓勵罹患腦瘤導致視力、語言能力受損的孩子，勇敢面對即將到來的手術，後來小病患順利開完刀康復後，還特地回唱劇團一首「不怕歌」給為他表演的大哥哥和大姐姐們，讓趙自強感動至今，原來每一分努力，都能讓孩子們獲得快樂與勇氣。