飾演美國歸台學者 Janet新劇一圓總統夢、爸爸返台親自教歷史

Janet在「零日攻擊ZERO DAY」中飾演女總統。（圖／零日文創提供）

耗資2.3億元台幣（約707.2萬美元）製作費、堪稱台劇 天花板的重磅大戲「零日攻擊ZERO DAY」，由「鏡子森林」金獎編劇鄭心媚擔任製作人與編劇統籌，5日再公布卡司陣容，由女星Janet飾演女總統，角色十分吃重，鄭心媚指出：「我會選中Janet，是因為副總統蕭美琴給我的靈感。」另外，演員連俞涵演出涉入新聞諜報戰的女主播。

「零日攻擊ZERO DAY」劇情觸碰最敏感的兩岸議題，描述美、中兩國對峙下，台海戰爭一觸即發的前夕，面對情報滲透、戰爭威脅與國際局勢拉扯，台灣如何在危機中掙扎求生與抉擇的故事。

Janet在劇中飾演女總統，製作人鄭心媚表示，會選中Janet詮釋此角色的原因，除了是副總統蕭美琴給她的靈感外，Janet是麻省理工學院畢業的高材生，具書卷氣又長期在台灣演藝圈發展，正好符合故事中自美歸台的學者角色設定。而為了演好外表嚴肅的女總統角色，Janet做足功課，在鄭心媚安排下，她除了親自田調、跟女性政治人物訪談，更近距離觀察女性政治人物工作時的狀態、思維與講話方式，演出令人驚艷。

Janet謙稱：「爸爸的功勞不小，他特別從美國回台灣，跟我講述台灣歷史、協助我理解劇本，開拍時也到現場關心、陪伴。因為這部戲，增加了我們父女間的互動與話題。」她透露，一直以來父親對她寄予厚望，望女成鳳，這次當上女總統，她感覺父親很開心，「我要特別感謝製作人完成爸爸的心願。爸爸還開玩笑說，沒想到他女兒竟然有一天可以當上總統。

曾演過「一把青」、「茶金」等時代劇作品的連俞涵，在獲邀演出的第一時間則反問：「請問，我是演現代人嗎？」得知在該劇中演出一名涉入新聞諜報戰的女主播，角色有極大發揮空間與內心戲後，她立刻點頭接演。

連俞涵演出「零日攻擊ZERO DAY」涉入新聞諜報戰。（圖／零日文創提供）

「零日攻擊ZERO DAY」於今年3月開拍，預計11月底殺青，由於每集幕後製作團隊不太一樣，過程考驗工作人員的協調能力，製作人鄭心媚說起籌拍該劇心路歷程，「當初規畫時資金是0，我只是一個發起人，但過程就像是『牧羊少年奇幻之旅』，當你真心想做一件事，就會出現對的人一起完成。當然過程難免會碰到挫折，或者有人因壓力而退出，但我也因此深刻學習到，只要遇到困難，就會有人出現，再把團隊繼續提升到另一個層次，繼續走下去，直到完成的那一天。」

「零日攻擊ZERO DAY」全劇10集，首創台灣詩選劇集高規格，集結多位導演和編劇，總製片為林仕肯，金獎導演群包括洪柏豪、蘇奕瑄、趙暄、劉易、吳季恩、羅景任、林志儒、黃駿傑等，卡司更是亮眼，首波演員名單公布，包括Janet（謝怡芬）、連俞涵、陳文彬、游安順、鄧九雲，各個都是拿過金鐘獎、金馬獎、台北電影獎甚至是文學獎的實力派藝人。