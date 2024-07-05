我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

2死7傷 國慶日酒駕 撞進曼哈頓下東城公園

胡瓜自曝舞群出身 曾替張菲、張小燕伴舞

記者葉君遠／綜合報導
藍心湄(左)、林美秀(右)和胡瓜老友相聚話當年。（圖／承影提供）
藍心湄(左)、林美秀(右)和胡瓜老友相聚話當年。（圖／承影提供）

胡瓜的YT節目「下面一位」邀來藍心湄和林美秀，胡瓜跟藍心湄現場爭論當年誰出道比較紅，頻頻翻閱過去，兩人有著40年交情，合作過不少膾炙人口的作品，胡瓜爆料早期在秀場藍心湄的表演非常精采，看她一場就足矣。

胡瓜接著分享不為人知的小故事，在開始主持以前，曾幫張菲及張小燕伴舞，而林美秀當年也是藍心湄的伴舞群，回想當時還需經過藍心湄的爸爸徵選和訓練，才得到成為dancer的機會，兩人也因此結緣，好交情延續至今。

節目中製作單位收集三位的經典歌曲，進行聽前奏猜歌遊戲，沒想到胡瓜的歌曲每首都只有他本人知道，藍心湄還開玩笑地氣憤表示；「這什麼歌啊！」「切掉！」兩人的絕佳默契一來一往互相吐槽鬥嘴了一整場。

胡瓜也分享自己當初發唱片的內幕，坦言並不是歌唱的好，是因為他手上主持節目多，唱片公司旗下的歌手為了順利安插宣傳，便將胡瓜簽下，隨後也發了六張專輯。真相大白也讓藍心湄及林美秀一解了長久的疑惑，並幽默調侃說：「好幾十年都想不透為什麼會發片。」

而歌曲播放到包青天時，胡瓜再加碼釋出包青天歌曲的由來，當初電視台的瓊瑤戲來不及播出，於是打算拍攝幾集包青天墊檔，製作人致電請他錄製主題曲，以為只是頂替就輕鬆錄音，沒想到包青天紅翻全台，一拍就拍到300多集，一旁的藍心湄忍不住發問：「那你都沒有想要重唱嗎？仔細聽還有客家腔！」精闢分析笑翻全場。

談到林美秀斥資百萬推出新專輯，她表示沒有什麼宏願，只想要做自己喜歡的音樂，卻因發片壓力大而導致身體產生疾病，不過已逐漸好轉中，希望大眾可以支持台灣音樂。

上一則

戲說從頭／許凱首搭譚松韵 邊戀愛邊搞事業

下一則

張榕容、王淨扮鬼 破皮瘀青滿身傷

延伸閱讀

出軌前夫罹癌她陪伴 周丹薇用「慘例子」鼓勵孟耿如

出軌前夫罹癌她陪伴 周丹薇用「慘例子」鼓勵孟耿如
邱瓈寬母親病逝 張小燕、謝金燕、王力宏弔唁

邱瓈寬母親病逝 張小燕、謝金燕、王力宏弔唁
群星到邱瓈寬母親靈堂致意 黃子佼「獻花」未現身

群星到邱瓈寬母親靈堂致意 黃子佼「獻花」未現身
謹遵張小燕身教沒走歪 卜學亮嘆：我真的很幸運

謹遵張小燕身教沒走歪 卜學亮嘆：我真的很幸運

熱門新聞

唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

2024-06-28 08:00
宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

2024-06-27 08:00
龍點名謝霆鋒是接班人。（取材自微博）

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

2024-06-29 07:00
「墨雨雲間」暴紅後，關於吳謹言(右)和王星越的話題也隨之不斷。(取材自微博)

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

2024-07-01 07:00
蔡家蓁表示愛情不分性別。記者沈昱嘉／攝影

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

2024-06-27 15:56
周也(右)和王星越曾合作過「為有暗香來」。(取材自微博)

曾被曝「床照」… 王星越正牌女友其實是周也？ 于正說話了

2024-06-27 07:00

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解