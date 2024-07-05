胡瓜自曝舞群出身 曾替張菲、張小燕伴舞

藍心湄(左)、林美秀(右)和胡瓜老友相聚話當年。（圖／承影提供）

胡瓜的YT節目「下面一位」邀來藍心湄和林美秀，胡瓜跟藍心湄現場爭論當年誰出道比較紅，頻頻翻閱過去，兩人有著40年交情，合作過不少膾炙人口的作品，胡瓜爆料早期在秀場藍心湄的表演非常精采，看她一場就足矣。

胡瓜接著分享不為人知的小故事，在開始主持以前，曾幫張菲及張小燕伴舞，而林美秀當年也是藍心湄的伴舞群，回想當時還需經過藍心湄的爸爸徵選和訓練，才得到成為dancer的機會，兩人也因此結緣，好交情延續至今。

節目中製作單位收集三位的經典歌曲，進行聽前奏猜歌遊戲，沒想到胡瓜的歌曲每首都只有他本人知道，藍心湄還開玩笑地氣憤表示；「這什麼歌啊！」「切掉！」兩人的絕佳默契一來一往互相吐槽鬥嘴了一整場。

胡瓜也分享自己當初發唱片的內幕，坦言並不是歌唱的好，是因為他手上主持節目多，唱片公司旗下的歌手為了順利安插宣傳，便將胡瓜簽下，隨後也發了六張專輯。真相大白也讓藍心湄及林美秀一解了長久的疑惑，並幽默調侃說：「好幾十年都想不透為什麼會發片。」

而歌曲播放到包青天時，胡瓜再加碼釋出包青天歌曲的由來，當初電視台的瓊瑤戲來不及播出，於是打算拍攝幾集包青天墊檔，製作人致電請他錄製主題曲，以為只是頂替就輕鬆錄音，沒想到包青天紅翻全台，一拍就拍到300多集，一旁的藍心湄忍不住發問：「那你都沒有想要重唱嗎？仔細聽還有客家腔！」精闢分析笑翻全場。

談到林美秀斥資百萬推出新專輯，她表示沒有什麼宏願，只想要做自己喜歡的音樂，卻因發片壓力大而導致身體產生疾病，不過已逐漸好轉中，希望大眾可以支持台灣音樂。