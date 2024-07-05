陳妍希傳婚變 好友林心如看新聞才知

林心如出席活動，被問到好友陳妍希近況，表示看了新聞才知情。（中通社）

陳妍希、陳曉日前無預警爆出8年婚變，但雙方未作出回應，林心如 出席代言洗衣精品牌活動，被問起是否關心好友近況，她坦言今年農曆年前，陳妍希曾帶兒子回台過年，也到過她家玩，提到陳曉是否同行，她表示：「沒有，其實我跟你們一樣，都是看新聞才知道，不要問我這個。」

林心如連著兩年受邀代言，她坦言家事有找「阿姨」幫忙，不過平常貼身衣物、白T恤還是會親自動手洗滌，形容自己是「女大十八變」，自從當媽後，不但會做菜會洗衣，連媽媽、身邊親友看了都感動到哭。

說到7歲女兒「乖乖」長大了變得很會頂嘴，林心如笑說，但女兒吃軟不吃硬也不太會突然爆哭，倒是會默默掉淚，讓她感到心疼，近期女兒因養的兩隻小綠龜上天堂，默默哭了一整晚，老公霍建華陪著女兒面對人生第一次的生命課題，看到父女面對面坐著，她也感到心疼不捨，「跟她解釋，人生總有生離死別，所以現在要對家裡的兩隻貓咪好一點。」

提到是否再拚第二胎，林心如坦言女兒2歲時還會想要「真人娃娃」作伴，但夫妻都太忙，從未想過這件事，而如今卻是歲月不饒人了，她透露目前手邊忙著製作年底開拍的新戲，雖非主演，但題材特別，劇本還在籌備中，希望給大家不一樣的感覺。

陳妍希、陳曉日前被大陸狗仔爆料，自去年下半年幾乎不再有互動，陳妍希要聯繫陳曉，必須透過第三方，知情人士還指出，陳曉一心求離婚，之後就未回家，婚變消息傳得沸沸揚揚。不過，陳妍希現身公開場合時，手上依舊帶著婚戒。