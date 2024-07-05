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告五人直面負評 稱「路長用心做最幸福」

記者梅衍儂／綜合報導
告五人拿下金曲獎年度歌曲獎，卻引發網友質疑。（記者沈昱嘉／攝影）
告五人拿下金曲獎年度歌曲獎，卻引發網友質疑。（記者沈昱嘉／攝影）

人氣樂團告五人甫以「又到天黑」一曲打敗楊乃文、張惠妹、草東沒有派對等勁敵，拿下金曲獎年度歌曲獎，卻引發網友質疑掀起論戰。對此，告五人正面迎向所有批評指教，團長哲謙更表示：「路很長，我們只要好好做、用心做，就是最幸福的事情。」

告五人出席代言記者會，隨著他們越來越紅，目前身上代言逼近20個，這次酬勞是否滿意？犬青笑說：「第4張專輯就靠它（指代言費）了！」主持人陶晶瑩虧宜蘭出身的3人「從宜蘭改去米蘭了」，而告五人確實最近宣布要展開歐洲巡演，陸續飛往倫敦、巴塞隆納及巴黎，身價不可同日而語。

對於金曲後的餘波盪漾，告五人坦言有看到各方意見，「負評一定會聽到的，但我們也希望藉由『又到天黑』讓大家看到不同職業的辛苦，希望給大家正面的能量」。雲安身為該歌的詞曲創作者，除了感謝金曲獎肯定，也正面看待所有聲音，「每個人的BGM（背景音樂）不一樣，告五人最榮幸的地方是歌迷真的對我們很好，給我們很多能量」，犬青也緩頰認為大家心目中的歌曲各有偏好，心情不會受到網路影響。

獲獎又有代言，名利雙收會想給自己什麼犒賞？告五人直呼：「心裡話是，聽第4張專輯的Demo後有好多想法，現在又正在巡演，蠟燭好多頭燒，來不及想犒賞，生活真的太充實了。」直言跟家人好好坐下來一起吃飯就是最好的犒賞。

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