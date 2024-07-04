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F.I.R.樂團前主唱Faye被控誣告恩師陳建寧 獲判無罪

記者王聖藜／台北即時報導
F.I.R.樂團前主唱Faye（詹雯婷）被控誣告獲判無罪。(本報資料照片)
F.I.R.樂團前主唱Faye（詹雯婷）被控誣告獲判無罪。(本報資料照片)

台灣「F.I.R.飛兒」樂團前主唱「Faye」詹雯婷單飛後，指控音樂人、恩師陳建寧在老東家華研國際履約保證書中偽簽她的姓名，控告陳偽造文書，陳反控詹女誣告，檢察官起訴詹女，詹雯婷作無罪答辯，台北地院審理，今天(台北時間5日)判詹女無罪。可上訴。

誣告案審理期間，合議庭今年5月傳喚陳建寧、詹女前搭檔「阿沁」（黃漢青）、華研副總李首賢、筆跡鑑定專家等相關人士隔離做證，前樂團成員解散後意外在法院合體，不過，詹雯婷、陳建寧已形同陌路。

F.I.R.樂團前成員陳建寧因誣告案曾在法院出庭作證。(本報資料照片)
F.I.R.樂團前成員陳建寧因誣告案曾在法院出庭作證。(本報資料照片)

詹雯婷否認犯罪，主張她是依據自己所知道的事，對陳建寧提出偽造文書控訴，不成立誣告罪

詹女辯護人慶啟人表示，詹女2018年曾和擔任法律顧問的律師討論，律師認為詹女不是華研、無限延伸2公司的藝人，無權管理、使用詹的肖像，詹雯婷主觀認為保證書中她的簽名是假冒的才提告，沒有犯罪故意。

F.I.R.原由主唱「Faye」詹雯婷、吉他手「REAL 阿沁」、鍵盤手「IAN」陳建寧組成，2004年靠電視劇「鬥魚」片尾曲「Lydia」走紅歌壇。

F.I.R.樂團前成員「阿沁」黃漢青因誣告案曾在法院出庭作證。(記者王聖藜／攝影...
F.I.R.樂團前成員「阿沁」黃漢青因誣告案曾在法院出庭作證。(記者王聖藜／攝影)

詹雯婷單飛後，找來新主唱「Lydia」韓睿再出發，不過，詹女退團後指控，陳建寧在華研國際的履約保證書等文件上偽簽其姓名，控告陳建寧、華研董事長呂燕清、總經理何燕玲偽造文書，陳建寧也反控詹女誣告。

台北地檢署2021年將雙方處分不起訴，高檢署發回重查，檢方偵辦認為，依筆跡鑑定，履約保證書確由詹女所親簽，卻對陳建寧提告偽造文書，將詹女起訴，陳建寧則不涉偽造文書，獲不起訴處分確定。

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