吳姍儒產後主持金鐘？坦言心動猶豫中

吳姍儒傳出將接下金鐘獎綜藝類主持棒。（取材自Instagram）

吳姍儒(Sandy)傳出將接下金鐘獎綜藝類主持棒，三立對此則回應「有在接觸，一切以官方公布名單為主」，她挺7月孕肚出席公視台語台「Talk Talk秀台語」首錄記者會，親口表示她還在考慮要不要接，如果製作單位有別的人選，她也欣然接受，因為典禮在10月登場，她的預產期則是在9月底，若她真的接下主持棒，意味她還沒出月子就要復出上工。

吳姍儒說，接到製作單位邀約時非常開心，「但我真的不知道我到底行不行，我看到新聞很傻眼，但真的還沒有確定，製作單位也還有別的人選，所以我不能自己說就是我主持」，她也沒有問爸爸吳宗憲的意見，「因為他很忙，根本沒有空理我」，她害羞表示今年初被問有沒有打算生第二胎，她還信誓旦旦說沒有，要特別迴避老公，「結果現在被發現有1、2天沒有迴避到，還是有忍不住的時候」。

她表示如果真的接下金鐘主持，她也不會特別減肥，「我不會要立刻回到產前的狀態，因為那太不健康，我9月底生，金鐘獎是10月，我還在坐月子，一定要吃飽」，她坦言有先徵詢過婦產科醫師，「畢竟這算是滿高壓的工作，我有問醫生我的狀況怎麼樣，醫生還是有講一些風險，但我不想造成恐慌，這部分就先不告訴大家」。