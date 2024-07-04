56歲趙英華凍齡 引退24年一樣美 母女像姊妹

趙英華(前)兩個女兒也是貌美如花。（取材自Instagram）

前中姐趙英華昔日曾演出電視劇「台灣靈異事件」，劇中與謝祖武搭檔刑警角色，正義凜然、亦剛亦柔形象，令人印象深刻，20多年前當紅之際，她選擇嫁入豪門淡出演藝圈，隨丈夫定居於加拿大 溫哥華，近年來隨著社群平台日益發達，她也跟上流行，不時曬美照分享生活點滴，56歲的她，美貌一如當年，令網友讚嘆不已。

趙英華1988年以中國佳樂小姐冠軍，參加國際中華小姐比賽開啟星途，亮麗外表、音樂系出身的優雅氣質，令她迅速在演藝圈走紅，接著與謝祖武搭檔主演「台灣靈異事件」、主持節目「五燈獎」、「九點綜藝情」等，成為當代炙手可熱的主持人，直到1999年與現在老公訂婚，隔年32歲那年結婚，婚後隨丈夫定居加拿大，育有2女。

趙英華(左)曾和謝祖武演出「台灣靈異事件」。（本報資料照片）