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汪建民驚爆罹癌 已化療7個月 強撐病體 直播還債

記者葉君遠／綜合報導
汪建民出面聊罹癌及治療過程。（記者葉君遠／攝影）
汪建民出面聊罹癌及治療過程。（記者葉君遠／攝影）

今年56歲的汪建民，近年靠直播維生，年初時細心的粉絲發現他骨瘦如柴，一度擔心他的健康狀況，他都以運動舊疾復發換人工頸椎回應，如今他接受本報系聯合報獨家專訪，證實罹肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，已接受長達7個月的化療。

汪建民說，去年10月背後劇痛，檢查發現肺部出現惡性腫瘤，癌細胞擴散並吞噬頸椎最後一節和脊椎第一節相連處，而腦部也出現兩顆腫瘤，他平時不菸不酒卻罹肺腺癌，噩耗突然來襲，他沒有錯愕悲傷，心裡的念頭是，「手上還有債務，如何跟好朋友們交代」？

去年12月他入院開刀，隨即接受化療，到目前為止，經過9次化療，超過60次電療，最辛苦時頭髮全部掉光、進食完全失去味覺，體重也從89公斤一路下滑到77公斤，但為了生活，他強撐工作繼續直播，才會被發現骨瘦如柴、眼凸及雙頰凹陷，一直戴帽的狀態。

約訪前街頭相遇，他步履蹣跚，走幾步就得停下來休息。他說，右肺有大顆腫瘤，所以影響呼吸，因此體力極差，「比較麻煩的是，腦中的腫瘤會導致癲癇，治療過程中要吃抗癲癇藥，否則連走路都會摔倒，我曾在家癲癇發作，完全失去意識，送醫住了5天」。

支撐他一路走下來的，是已經85歲失智的母親，汪建民說，「她有14公分的淋巴腫瘤，化療了4年完全好了，現在的醫學真的比預期好很多，我經過數月治療，腫瘤慢慢變小，甚至可以工作，下午還有直播，狀況比我想像中好很多，所以我很感謝醫療團隊」。

如今他的生活，就是每天搭捷運去醫院電療，下午做直播，最近開心的是頭髮慢慢長出來了，「最慘的時候，我照鏡子，裡面根本不成人形，手、腳因為電療全部焦黑，樣子瞬間老了10歲，如今回到正軌，我希望還是能工作，盡力把債務還一還」。

他嘆，幾個月前直播，有人看到就猜他生病了，當時不說，是不想讓人覺得他打悲情牌，更不想讓身邊關心的親友們擔心，「就算我說了，會來催債的還是會，而會體諒我狀況的，本來就會體諒，所以我才選擇隱瞞，但這陣子要感謝的人太多，包括醫院和挺我的廠商，還有照顧我母親的機構，他們把我失智的母親照顧得很好，讓我全心做我的事，沒有後顧之憂」。

汪建民過去演出不少經典戲劇，形象健康。（本報資料照片）
汪建民過去演出不少經典戲劇，形象健康。（本報資料照片）

腫瘤 癌細胞 捷運

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