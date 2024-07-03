我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

「最美歐巴桑」陳美鳳慶68歲 言承旭抱傷現身

記者陳慧貞／綜合報導
陳美鳳(左)慶68歲生日，言承旭抱傷出席。（圖／取材自臉書）
陳美鳳(左)慶68歲生日，言承旭抱傷出席。（圖／取材自臉書）

「最美歐巴桑」陳美鳳過68歲生日，演藝圈資歷40年的她，人緣好交遊廣闊，生日有諸多親友同賀，她開心分享在台北的生日派對，直呼有很多朋友雖無血緣，彼此卻像一輩子的家人，還特別曬出言承旭手肘受傷，卻捧著蛋糕為她慶生的照片，更暱喚言承旭「我的小太陽」。

陳美鳳自6月起就不斷地有親友為她暖壽慶生，看到一直在身邊的朋友們如此貼心，內心滿滿感動與驚喜，提到「謝謝我的神祕客一直那麼貼心，沒有血緣卻是一輩子的家人，多難得的福分多深的緣分，你們每個人，我都記在心底」。

照片中，除了藍心湄、方馨、簡沛恩外，還意外見到原本在大陸工作的言承旭，風塵僕僕趕回台替陳美鳳慶生，2人認識時間超過12年，言承旭就連續12年為陳美鳳慶生，從不缺席。

言承旭日前參加陸綜「我在橫店打籃球」，未料上月底爆出受傷退賽，他當時po出在醫院療傷照，指出「讓大家們擔心了，這次沒有照顧好自己。但是，很期待跟兄弟們再次在籃球場上一塊兒拚搏，等我！」盼傷癒可以回節目錄影，而此次他特別現身陳美鳳的生日派對，只見陳美鳳一手搭著他肩膀，似乎安慰兩聲，也像是叮嚀關心。

上一則

曾窮到超市結帳餘額不足 吳謹言夯劇翻紅

下一則

趙又廷私下暱稱？高圓圓回答3個字全場笑翻

延伸閱讀

言承旭抱傷祝壽陳美鳳68歲生日 洩暱稱「我的小太陽」

言承旭抱傷祝壽陳美鳳68歲生日 洩暱稱「我的小太陽」
梁朝偉62歲慶生 朝聖NewJeans演唱會

梁朝偉62歲慶生 朝聖NewJeans演唱會
陳美鳳大馬開唱造型百變 5000粉HIGH翻

陳美鳳大馬開唱造型百變 5000粉HIGH翻
威廉王子也聽泰勒絲 王室記者曝他拎3寶朝聖演唱會慶生

威廉王子也聽泰勒絲 王室記者曝他拎3寶朝聖演唱會慶生

熱門新聞

唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

2024-06-28 08:00
宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

2024-06-27 08:00
龍點名謝霆鋒是接班人。（取材自微博）

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

2024-06-29 07:00
「墨雨雲間」暴紅後，關於吳謹言(右)和王星越的話題也隨之不斷。(取材自微博)

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

2024-07-01 07:00
蔡家蓁表示愛情不分性別。記者沈昱嘉／攝影

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

2024-06-27 15:56
劉亦菲演活了亦舒筆下的黃亦玫。(取材自微博)

劉亦菲美不過她？網傳「玫瑰的故事」原型是章小蕙

2024-06-27 02:30

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死