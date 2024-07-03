「最美歐巴桑」陳美鳳慶68歲 言承旭抱傷現身

陳美鳳(左)慶68歲生日，言承旭抱傷出席。（圖／取材自臉書）

「最美歐巴桑」陳美鳳過68歲生日，演藝圈資歷40年的她，人緣好交遊廣闊，生日有諸多親友同賀，她開心分享在台北的生日派對，直呼有很多朋友雖無血緣，彼此卻像一輩子的家人，還特別曬出言承旭手肘受傷，卻捧著蛋糕為她慶生的照片，更暱喚言承旭「我的小太陽」。

陳美鳳自6月起就不斷地有親友為她暖壽慶生，看到一直在身邊的朋友們如此貼心，內心滿滿感動與驚喜，提到「謝謝我的神祕客一直那麼貼心，沒有血緣卻是一輩子的家人，多難得的福分多深的緣分，你們每個人，我都記在心底」。

照片中，除了藍心湄、方馨、簡沛恩外，還意外見到原本在大陸工作的言承旭，風塵僕僕趕回台替陳美鳳慶生，2人認識時間超過12年，言承旭就連續12年為陳美鳳慶生，從不缺席。

言承旭日前參加陸綜「我在橫店打籃球」，未料上月底爆出受傷退賽，他當時po出在醫院療傷照，指出「讓大家們擔心了，這次沒有照顧好自己。但是，很期待跟兄弟們再次在籃球場上一塊兒拚搏，等我！」盼傷癒可以回節目錄影，而此次他特別現身陳美鳳的生日派對，只見陳美鳳一手搭著他肩膀，似乎安慰兩聲，也像是叮嚀關心。