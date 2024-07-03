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郁方淚憶年少苦 自曝送2兒留學估要花4千萬

記者林怡秀╱綜合報導
郁方為了小孩要狂燒自己的退休金。（記者吳致碩／攝影）
郁方為了小孩要狂燒自己的退休金。（記者吳致碩／攝影）

郁方昨出席賽珍珠與超商舉辦「2024年經濟弱勢新二代培力計畫」公益活動記者會，擔任愛心大使，現在正值暑假，她透露長子和次子都規畫要到國外念書，一個人估計花費2千萬(台幣，以下同，約61萬美元)，等於她得準備4千萬(約122萬美元)的留學基金。另外黃子佼被地檢署傳喚卻神隱，她認為黃子佼「錯就是錯」，但要勇於認錯，他的道歉才會有價值。

郁方提到高中半工半讀的往事，突然忍不住哽咽，她不好意思地說「我就是個哭點很低的人，因為當時真的很辛苦，我的成績可以保送，但因為繳不出報名費所以放棄，所以我現在才會這麼願意付出做慈善」。

好友賈永婕的大女兒安安暑假將從美國返台，她笑說她以1小時600元的價碼請安安當女兒的陪玩姐姐，3小時現賺1800元，「除了我，還有其他阿姨也預定找安安幫忙照顧小孩，她的學費我們這些阿姨都幫她湊齊了」。

提到暑假，她說正忙著替大兒子準備申請美國大學，「他喜歡生物，去年10月他赴巴黎參加比賽，他第一志願是紐約大學，我們一算，我的天啊，大學4年大概要準備1、2千萬，而我還有2個小孩。」她說老二想去加拿大留學，女兒則想留在台灣，但她認為女兒還小，未來會不會改變主意還很難說。

而台北地檢署日前傳喚黃子佼到庭應訊，但黃子佼請假，郁方語重心長表示「錯就是錯，我相信他除了這件事，其它的角色都扮演得很好，但就是大破大立，如果你下定決心勇於面對自己的錯誤，不要再做錯事，你的道歉才會有價值」。

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