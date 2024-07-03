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五月天也跳16蹲 認Energy「頭號勁敵」

記者梅衍儂／綜合報導
五月天深圳演唱會邀請Energy擔任嘉賓，一起演繹全新full band版「星期五晚上」。（圖／相信音樂提供）
五月天深圳演唱會邀請Energy擔任嘉賓，一起演繹全新full band版「星期五晚上」。（圖／相信音樂提供）

五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會叫好叫座，獲倫敦設計獎「年度設計獎」及LIT Entertainment Awards 2024鉑金獎。日前他們到深圳大運中心體育場開唱，除了巴士、大飛球華麗近距離環繞觀眾席，五月天也獻上和Energy「星期五晚上」的合唱。

怪獸在Energy力拱下背著吉他帥跳16蹲，阿信笑問：「Energy在過去的時間線消失了20年，當年他們是我們頭號勁敵，你們怎麼又跑來了呢？」牛奶隨即接招：「再次謝謝五月天邀請我們當嘉賓，上回在高雄演唱會以為那是人生最後一次聚合，感謝時光機讓我們成為再次就業男團，跟我們團名Energy一樣把滿滿能量帶給大家。」

聽到歌迷火熱無比的尖叫聲與合唱，怪獸放話說：「我們遇強更強，看到你們熱情，五月天拿出來的熱情一定比你們嗨！」瑪莎搶先透露：「每一次上台聽到大家尖叫聲都讓我嚇一跳，雖然是熟悉的場館熟悉的朋友，知道大家都沒忘了五月天，我們每天也都會準備不一樣的歌曲，讓大家有不一樣的驚喜。」

五月天在深圳舉辦6場演唱會，冠佑表示會好好遊覽深圳，如果在街上遇到，也請歌迷熱情地跟五月天打招呼，此話一出，歌迷也興奮地展開一場捕捉野生五月天大賽。

此外，擔任演唱會開場嘉賓的麋先生，將於9月21日在台北小巨蛋開唱，他們1日帶來了「壞蛋」、「笨蛋」和「嗜愛動物」，感謝師兄五月天讓他們在這美麗的場館和台下觀眾相遇，去年到深圳辦演唱會的他們，希望歌迷能透過網路留言推薦美食和景點，結束演出後能一網打盡。

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