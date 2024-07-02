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才創紀錄… 張信哲唱一半喊卡：丟臉丟到鳥巢

記者林士傑╱綜合報導
張信哲喊話「鳥巢不是年輕歌手的專利」。圖／潮水音樂提供
張信哲喊話「鳥巢不是年輕歌手的專利」。圖／潮水音樂提供

57歲的台灣歌手張信哲上周首度空降北京鳥巢，舉辦兩場「未來式」終極版巡演，興奮喊話「鳥巢不是年輕歌手的專利」。他跟20萬名觀眾共創里程碑，在場播放親自錄製的語音：「我愛唱歌，更愛唱歌給喜歡我的歌的人聽，謝謝你們，每一站風雨無阻，陪著我唱到了鳥巢，我的幸運是你們給的，我的榮耀也只想和你們分享。」氣氛感人。

他一開場帶來「信仰」、「寬容」等三首生涯之作，但首場遇到大雷雨攪局，他妙語如珠形容「難忘今晚『天雷勾動地火』，但今夜演出絕對是『驚天地泣鬼神』，而且你們的熱情不會熄滅，對不對」，全場齊聲喊對。

張信哲自1998年起陸續站上北京各個場館，首度解鎖鳥巢難掩興奮，表示人生最幸福的事，就是朝著目的地邁進，「內心的激動真的無法用文字和語言表達，只能讓我用音樂繼續謝謝你們」。

這套終極版「未來式音樂宇宙」視覺美輪美奐，耗資1億人民幣(約1377萬美元)打造，他演唱「白月光」時乘著一輪明月自5層樓高緩緩飛出，演唱「冷太陽」時，另一側出現重達1噸的烈焰太陽，雙雙漸漸合而為一呈現日月全蝕的核心畫面，效果引發全場讚嘆，更有粉絲盛讚：「我們不是看秀，是看藝術品。」

只是他在第二場安可不慎出包，演唱「從開始到現在」一曲因為唱錯段落，主動喊卡後大喊：「丟臉丟到鳥巢了！」由於平常幾乎不會出錯，他的演出品質如同播放CD般完美，卻因出包影片掀起熱議，讓他始料未及，哭笑不得。

張信哲在北京鳥巢連唱2場，吸引20萬人同歡。(圖／潮水音樂提供)
張信哲在北京鳥巢連唱2場，吸引20萬人同歡。(圖／潮水音樂提供)

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