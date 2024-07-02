才剛結婚 謝京穎「摔樓梯流產」

謝京穎演反派飽受抨擊，靠美食療癒身心靈。(圖／民視提供)

台灣藝人謝京穎和張書偉剛完婚，幸福美滿，但在民視8點檔「愛的榮耀」中命運卻相當坎坷，她飾演的心機女「安琪」之前費盡心機想靠孩子上位，卻不小心跌落樓梯流產，為了報復大家，竟想搞垮醫院的名聲，被眾人撻伐。謝京穎表示最近角色太瘋狂。

謝京穎表示近期的安琪就是一連串的報應，而且編劇真的實現觀眾願望，讓她被鳥屎攻擊，要讓觀眾看得解氣。果真惡人報應也奏效，讓「愛的榮耀」收視率及討論度爆棚，穩坐收視率冠軍。謝京穎說看到高收視率，認為一切的皮肉痛都值得了。

儘管謝京穎在演出安琪飽受抨擊，甚至許多不理性網友質疑她「摔下樓梯為什麼要用替身」，讓她哭笑不得，直呼這就是演戲，而且她是演員不是武行。不過她也透露要有健康的心靈才可以演反派，不然會與角色拉扯到生病。

她也找出紓壓的方法，就是吃好吃的，尤其觀眾天天叫她領便當，她幽默面對，真的每天乖乖領便當，一次還可以吃三個便當。

製作人王珮華表示最近劇情大突破，加上謝京穎這一次掌握反派的節奏剛剛好，而且演技突飛猛進，應該是有幸福愛情的滋潤，不過也心疼她剛當人妻，就要在劇中被「超級折磨」，要請老公張書偉多惜惜她。