金曲收視出爐 客台雙語表演3.37最吸睛

張秀卿合作吉那的客台雙語表演，成為典禮收視最高峰。(圖／台視提供)

第35屆金曲獎頒獎典禮圓滿落幕，電視播出平均收視2.78，有效平均收視2.72，雙雙位居當日全台收視第一，分眾收視以「35至49歲女性」的4.84最高、「30至49歲女性」的4.53次高。

典禮在YouTube 官方網路平台總點擊數近275萬次；LINE 三大內容平台直播總觀看次數近500萬，總計新媒體觀看總次數約775萬次，加計電視頻道總收視數，全球觀看人數總計突破千萬次。

典禮頒獎橋段的平均最高收視3.36，落在劉清池獲頒「特別貢獻獎」並上台領獎致詞，以及高捷、黃奇斌頒發「最佳台語專輯獎」，共72萬8000人收看；表演節目以吉那 楊淑喻、張秀卿的客台雙語表演最吸睛，收視達3.37。

星光大道 部分，全體平均收視1.16，最高點落在壓軸的「楊乃文」星光紅毯受訪時，收視達2.20。

今年金曲獎頒獎典禮共有10段精彩表演，金曲官方YouTube(含承辦單位台視所屬頻道)累計前三高 點擊數分別為：「MC Hotdog熱狗」表演節目「她的眼光、約翰屈伏塔、髒藝術家」、「吉那 楊淑喻+張秀卿」表演節目「把燈關上、辣妹駕到、Pretty Disco」、「洪佩瑜」表演節目「沙文、污漬、Fix You」。