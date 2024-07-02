控甄珍「收買北京公安」 劉家昌暴瘦模樣嚇壞人

劉家昌近日指控甄珍官商勾結，暴瘦模樣嚇壞一票人。 (取材自微博)

資深女星甄珍去年底和丈夫劉家昌 因爭產大打官司，事隔半年多，劉家昌再度發聲，指控甄珍請了知名律師，買通北京當地公安偽造文書，甚至凍結辛苦打拚14年的公司，並哀求大陸中紀委，盼望「死的時候能理直氣壯唱一次『我是中國人』」。不過最令人震驚的，還是劉家昌貼出一張近照，只見84歲的他瘦到幾乎不成人形，健康狀況令人擔憂。

劉家昌近日在微博 發文開砲，一開頭就對著中紀委喊話，表示自己做音樂60多年、作品近3000首，「一生的期望是落葉歸根，回到祖國建造文化藝術村」，14年起便開始計畫，坦言為配合政府用家人名字開了3個空殼公司，但離婚後便把家人名字拿掉。

話鋒一轉，劉家昌指控甄珍請了北京大律師，「其實就是司法黃牛打著北京的旗招搖撞騙，一路買通了當地的公安」，更驚爆對方謊報公章遺失、偽造文書，公司因而遭「被收買」的鷹潭公安突擊，還沒收了14年的帳本，最終公司被凍結。

劉家昌隔空向中紀委求助「保護我們中國是有法治尊嚴的國家」，他強調，自己已經83歲別無所求，「只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次『我是中國人』」。