金曲獎4項全落空 許富凱笑喊：不唱了啦

許富凱今年金曲抱蛋而歸，透露還沒有新專輯計畫。（圖／何樂音樂提供）

台灣歌手許富凱以專輯「五木大学」入圍 第35屆金曲獎年度專輯、最佳台語專輯、最佳台語男歌手三項大獎，另外和金曲樂團「血肉果汁機」跨界合作「伊的身邊已經有別人2023」，角逐最佳單曲製作人獎，可惜最終皆沒得獎，他事後仍出席公司為他舉辦的慰勞聚餐，搞笑說：「不唱了啦，我要回家鄉唱給旗山蕉農聽。」

許富凱曾拿過金曲歌王，這次壓力雖沒有之前大，但總是想要再添一冠，這次輸給蘇明淵，他自勉：「反正之前有過入圍六次都『槓龜』（閩南語，意指希望落空）。」坦言心情還好，只是獎項揭曉當下心臟漏一拍，「我跟經紀人說以後不要報金曲獎，真的太緊張，怕影響健康」。製作人王希文則說「五木大学」有許多樸實的歌曲，「大家聽到的面向不一樣，我們快樂就好」。

雖在金曲獎鎩羽而歸，許富凱下半年還有三個好消息，他將推出「五木大学」的音樂劇，預計在北部共開13場，透露還有另一個音樂劇也將要啟動，另外還會有綜藝類實境節目。於會不會有演唱會？他表示可能要等明年，更打趣說「不唱了啦，我要回家鄉唱給旗山蕉農」。

談到是否有接下來的音樂計畫？他表示完全沒有，下一張專輯或許會等很久，「因為我沒有想法，現在腦子一片空白，希望不用翻唱專輯拿獎，而是以更屬於自己的作品拿獎」。