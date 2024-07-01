金曲獎封后 孫盛希透露新計畫：想在小巨蛋求婚

孫盛希透露，在金曲獎上很想認識坐隔壁的楊乃文，但當時不敢搭話。（記者葉信菉／攝影）

台灣歌手孫盛希在第35屆金曲獎一舉封后，會後慶功得知歷經三輪纏鬥險勝楊乃文，她激動說敬佩每位入圍 者，典禮座位碰巧就在楊乃文旁邊，可是個性使然，自己不敢主動搭話，趁機告白：「乃文姐我剛剛很想跟妳認識。」至於封后會漲價嗎？她笑說：「合理漲價，不會太誇張喔。」

相較於得獎的興奮感，她表示一下台就被拉回現實狀態，甚至開始構思下一步計畫，「下個月要去美國，邊玩邊寫歌」，希望有機會邀請稱王的熱狗合唱。此外，她對於感言忘記提到公司名稱相當扼腕，連喊三次「謝謝滾石唱片」，難忘公司與同仁十年來的支持。

她分別於第30、32屆金曲獎抱回最佳華語專輯、演唱錄音專輯獎，今年收下第一座最佳華語女歌手獎，由於唱作俱佳，想要再拿製作人、作曲等獎集成大滿貫。她對工作充滿野心，談起感情透露要一步一步達成目標，「可能要唱小巨蛋後，才有機會結婚，我給自己的目標是在小巨蛋求婚」，眾人驚呼一聲，她解釋：「我可以（跟對方）求婚啊，但現在沒有男朋友。」

比起感情，她更掛念在南韓 的家人，因為十年來始終分隔兩地。她的爸爸在南韓觀看金曲獎直播，開心錄了一堆得獎影片傳給她，父女也有打視訊電話分享當下心情。