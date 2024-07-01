完賽蒙古戈壁馬拉松 王仁甫曝第2天就崩潰、靠季芹撐下去

王仁甫（左）在林義傑（中）和隊友的陪伴下，成功挑戰蒙古戈壁馬拉松。（取材自臉書）

台灣藝人王仁甫和超馬好手林義傑組隊參加今年的蒙古戈壁世界四大極地馬拉松 ，他們因為賽事位處偏僻，不方便對外聯繫，導致王仁甫的妻子季芹三天聯絡不上老公，只能透過衛星定位查看他的所在位置。王仁甫正式完賽後，也順利與季芹團聚，完成了人生中的創舉。

王仁甫在粉絲團中分享沿途壯闊的美景，雖然照片中大家笑得開心，但其實內心苦不堪言。「第一天跟義傑說，這是我人生最累的一天，沒想到之後的每一天都在超越前一天」。

王仁甫沒有跑過全馬，直接越級挑戰超馬，所以比賽第二天他就按耐不住情緒，對林義傑說：「這樣的賽道和強度，我的感受只有兩個字『賭爛』（閩南語，不爽、氣憤之意）。」第三天他開始出現脫水、嚴重水泡和腳趾甲剝離等狀況，幸好季芹在賽事第六天趕到與他會合，讓他忘卻疲憊，撐完了250公里的比賽。

「感動的淚水，疲憊的身軀，滿滿的能量，我做到了，我好累，但是我好幸福。」王仁甫表示，非常感謝各界關心，「我沒失蹤，我只是再次突破自己」。這次經驗也成為他生命的里程碑，證明只要有心就能突破自我極限。