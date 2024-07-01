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王大陸重回當年「裸泳」酒店 自嘲當時是「人生最高峰」

記者陳建嘉／綜合報導
王大陸難忘九年前曾為「我的少女時代」票房熱賣而公開裸泳。（圖／兩岸電影展提供）
王大陸難忘九年前曾為「我的少女時代」票房熱賣而公開裸泳。（圖／兩岸電影展提供）

台灣演員王大陸日前和導演申奧帶著新作「孤注一擲」出席兩岸電影展聯訪，王大陸九年前主演「我的少女時代」票房破3億台幣（約921萬8580美元），兌現承諾在台北市晶華酒店裸泳，如今重回舊地做訪問，「那好像是我人生最高峰的時候，媒體多到可怕，然後那天晚上被狗仔隊爆一堆料」，重提當年眾多的花邊新聞。

電影以東南亞詐騙集團如何詐騙為主軸，王大陸飾演不顧身旁親友反對，沉迷於網路賭博、投資加密貨幣的網路賭徒，雖早就研究過賭徒，但他自己並不會碰賭，「頂多只有過年打打麻將，雖然也有投資貨幣，但其實也沒有玩很多錢」，並說自己平常就是詐騙絕緣體，「我很少接電話、回訊息，也很少在社群上互動，再加上我不借吧人錢」，如果是好友柯震東要借錢是否會給，他立刻大笑回「當然也不會借」。

王大陸（右）與導演申奧合作「孤注一擲」在中國大陸締造亮眼票房。（圖／兩岸電影展提...
王大陸（右）與導演申奧合作「孤注一擲」在中國大陸締造亮眼票房。（圖／兩岸電影展提供）

「孤注一擲」有一段跳樓戲，原本以為要跳六層樓，王大陸也一口答應，結果因為拍攝需求，最後只跳一層樓，但是王大陸還是全力以赴。至於為何會找王大陸，申奧除了讚賞他的敬業態度之後，也調侃「王大陸看起來感情、事業都很順利，很適合片中單純的研究生角色」，不免讓人想到他與直播主沐軒的戀情，導演隨後趕緊解釋：「他的私生活我不知道，但事業方面一直是蠻順利的」，讓王大陸在一旁害羞承認：「很好，很好。」

申奧這次難得來台灣，王大陸也一直推薦他當地美食，一口氣吃了牛肉麵、麻辣鍋和雞爪，「非常大方」，但他隨後不忘幽默補充「不過他（王大陸）來北京，也都是我招待的」。

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