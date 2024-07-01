女上男下「動太快」…謝欣穎裸背激情床戰林柏宏笑場了

林柏宏繼「怪胎」之後再次聯手謝欣穎演出「愛的噩夢」。（圖／華映提供）

林柏宏繼「怪胎」之後再次聯手謝欣穎演出「愛的噩夢」，這一回更獻出激情床戲。謝欣穎不但先以黑色性感內衣正面入鏡，床戲過程更大膽裸背演出「女上男下」姿勢，讓人看得臉紅心跳為之驚豔。謝欣穎透露拍攝「動作戲」時，一開始她動得太快，被導演要求調慢速度，害2人當場笑出來。

謝欣穎在片中飾演有著完美女人味的黑澤由里，有一場戲為了凸顯她迷人的性感形象，讓她難得只穿內衣現身。謝欣穎透露那套黑色內衣，是從劇組提供的20套圖片裡，挑選出4套試穿才選定，她同時也露出性感肚環，整幅畫面令人賞心悅目。

「怪胎」中，林柏宏和謝欣穎已有大量情感濃烈的對戲，到了「愛的噩夢」才出現肉體上的激情戲，謝欣穎表示，導演有先向他們講解這場戲的重要性，是為呈現男子夢想中的完美女人形象，於是相信導演的設計和美感。

拍攝床戲前，林柏宏說雙方有先排練合適的動作，現場也先穿著完整衣服試過動作鏡頭，「其實鏡頭拍不到的地方，我們為了完成那些動作，可能要互相支撐對方身體，借力才能完成，比較像雙人瑜伽。」

對於大膽裸背，謝欣穎笑說：「自己的背有被拍出美麗的肌肉線條，覺得開心。」她透露正面有小可愛及Nu Bra防護，拍攝時也有清場，所以放心。而且因為用iPhone 拍攝，手機相對攝影機的尺寸小很多，她起先並未察覺在拍攝，是後來發現導演蹲在監看小螢幕前才意識到。