蘇打綠家凱曾自我懷疑 坦言「懷疑自己是庸才」

「蘇打綠」家凱為演出紀錄片「太棒了！我一無是處的人生」拍攝腹肌照。(圖／東昊提供)

「蘇打綠」樂團吉他手劉家凱才於去年推出首張個人專輯，最近更推出紀錄片「太棒了！我一無是處的人生」，該片導演自爆兩人是透過陳珊妮介紹才認識，「我們第一次約在咖啡 廳見面，兩個人都是內向的I型人，但因當時兩人都在生命的低谷，想要用音樂互相療癒，才有了這次的合作機會。」

劉家凱則提到自己真的很愛音樂，卻自認是個「庸才」，過去因為很欣賞香港 鋼琴家黃家正的紀錄片「音樂人生」，深深被對方熱愛音樂的心給感動，「這促使我決定拍攝自己的音樂紀錄片，希望透過影像紀錄在創作上的心路歷程」，劉家凱也提到發行首張個人專輯之後，就感覺自己身上的開關被打開了，「我想用音樂的方式讓自己被聽到、被認同」。