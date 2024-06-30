蘇打綠家凱曾自我懷疑 坦言「懷疑自己是庸才」
「蘇打綠」樂團吉他手劉家凱才於去年推出首張個人專輯，最近更推出紀錄片「太棒了！我一無是處的人生」，該片導演自爆兩人是透過陳珊妮介紹才認識，「我們第一次約在咖啡廳見面，兩個人都是內向的I型人，但因當時兩人都在生命的低谷，想要用音樂互相療癒，才有了這次的合作機會。」
劉家凱則提到自己真的很愛音樂，卻自認是個「庸才」，過去因為很欣賞香港鋼琴家黃家正的紀錄片「音樂人生」，深深被對方熱愛音樂的心給感動，「這促使我決定拍攝自己的音樂紀錄片，希望透過影像紀錄在創作上的心路歷程」，劉家凱也提到發行首張個人專輯之後，就感覺自己身上的開關被打開了，「我想用音樂的方式讓自己被聽到、被認同」。
「太棒了！我一無是處的人生」像錄音帶有A、B兩面，A面的家凱高大帥氣，有著令人羨慕的家庭，同時是知名樂團的吉他手，二十年來在舞台上演奏出無數動人的樂音。B面的家凱，卻唱著「我一無是處的人生...」，讓觀眾看見他籌備個人專場演出時的脆弱、哀傷，甚至是唱歌時的自我懷疑。「太棒了！我一無是處的人生」目前已經正式上架MyVideo、friDay影音、Catchplay+等線上平台。
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