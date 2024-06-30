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金曲35／才剛封后 孫盛希不瞞了：在小巨蛋求婚

記者林士傑／即時報導
孫盛希在第35屆金曲獎一舉封后。（記者葉信菉／攝影）
孫盛希在第35屆金曲獎一舉封后。（記者葉信菉／攝影）

孫盛希29日晚在第35屆金曲獎一舉封后，會後慶功得知歷經三輪纏鬥險勝楊乃文，她激動說敬佩每位入圍者，典禮座位碰巧就在楊乃文旁邊，可是個性使然，自己不敢主動搭話，趁機告白：「乃文姐我剛剛很想跟妳認識！」至於封后會漲價嗎？她笑說：「合理漲價，不會太誇張喔」。

相較於得獎的興奮感，她表示一下台就被拉回現實狀態，甚至開始構思下一步計畫，「下個月要去美國，邊玩邊寫歌」，希望有機會邀請稱王的熱狗合唱。此外，她對於感言忘記提到公司名稱相當扼腕，連喊3次「謝謝滾石唱片」，難忘公司與同仁10年來的支持。

她分別於第30、32屆金曲獎抱回最佳華語專輯、演唱錄音專輯獎，今年收下第1座最佳華語女歌手獎，由於唱作俱佳，想要再拿製作人、作曲等獎集成大滿貫。她對工作充滿野心，談起感情透露要一步一步達成目標，「可能要唱小巨蛋後，才有機會結婚，我給自己的目標是在小巨蛋求婚」，眾人驚呼一聲，她解釋：「我可以（跟對方）求婚啊！但現在沒有男朋友。」

比起感情，她更掛念在韓國的家人，因為10年來始終分隔兩地，充滿愧疚哽咽地說：「我沒辦法陪他們，需要溫暖時他們也不在我身邊，我每天都在美容、按摩，可是沒有好好回饋家人。尤其她的爸爸沒照顧好身體，常常感到不適，現在仍有工作，原本計畫帶爸爸來趟海島旅行但遭拒絕，她說：「爸爸不想要一直走路，安排去海島放鬆，他也不要，很難過！」

她的爸爸在韓國觀看直播，開心錄了一堆得獎影片傳給她，父女也有打視訊電話分享當下心情，她隔著鏡頭對爸爸告白：「爸爸保持身體健康、開心生活，謝謝你一開始就支持我的歌手夢，我會常常回家。」

孫盛希喊話很想認識楊乃文。（記者葉信菉／攝影）
孫盛希喊話很想認識楊乃文。（記者葉信菉／攝影）

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