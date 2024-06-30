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金曲35／ 黃妃封后也封肚 蘇明淵請大家記得他的臉

記者許晉榮／綜合報導
黃妃(左)、蘇明淵拿下「最佳台語女、男歌手獎」。(記者葉信菉／攝影)
黃妃(左)、蘇明淵拿下「最佳台語女、男歌手獎」。(記者葉信菉／攝影)

台語歌后黃妃金曲獎上三度封后，即將追上江蕙五座、黃乙玲四座的紀錄，她表示非常想念已故的父母，至後台受訪時仍淚如雨下，她說：「今天是媽媽的母難日（黃妃農曆生日），所以特別思念祂們。」她事後也坦言，站在台上一度腦筋空白，完全講不出話，後來她抬頭看天，竟意外看見父母的樣貌，思親之情溢於言表。

慶功宴上，師弟李子森與杜忻恬力挺站台，寶貝兒子還獻吻，她透露兒子常聽她的歌，也很喜歡表演。打趣說：「聽我的歌，就不會唱科目三了」。

黃妃跟老公育有一個寶貝兒子，她本來一直想要拚二寶，無奈多年前歷經第四次流產整個人被嚇壞，還想再拚第二胎嗎？黃妃嘆氣說：「現在已經放棄了，我流產過四次，很心痛。而且從那一次之後，就不想要再生了，每次要上廁所都很痛苦 ，看到有血就擔心沒心跳了。」

黃妃還說：「其實流產後有跟老公討論要領養，可是他不要 ，後來想說要做試管嬰兒，他也不要。」話一說完也決定要封肚。

「律師歌手」蘇明淵今年則憑著「心內烏空」二度拿下金曲台語歌王，台上他也因麥克高度自嘲：「我希望被高估的是音樂，而不是身高。」他曾於2020年憑專輯「善良的歹人」拿下首座台語歌王，如今再度封王，他卻感慨萬千：「我的經驗來看，得金曲獎不一定會紅，紅的也不一定是因為金曲獎，但不紅不是金曲獎的錯，是我的錯，所以從今天起，請大家記得我這張臉。」

他自認長相不帥，卻很真誠，「我一直在工作之餘努力做音樂，搭上文字，飛到你們的心裡面，要來多聽我的歌，多找我去演出，我不會讓你們失望。」最後更以棒球做比喻，「歌手拿到金曲獎就像棒球選手擊出全壘一樣開心，現在讓我們一起跑回本壘得分。」

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