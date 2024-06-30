金曲35／新人「Makav真愛」從小愛創作 想跟小賈斯汀合作

Makav真愛拿下這屆「最佳新人獎」。(記者葉信菉／攝影)

第35屆金曲獎「最佳新人獎」由21歲Makav真愛憑專輯「寶藏Treasure」奪獎，她上台開心表示：「榮耀歸於神，感謝這一切。」她除了謝謝親友，也感謝老闆阿爆（阿仍仍）。她當晚喜訊不斷，還獲得「最佳原住民 語專輯獎」，大豐收。

Makav真愛在後台開心透露最想做的是「吃肉」，而部落也會遵循禮俗殺豬慶祝。她的下一張專輯已在進行，還不確定發行時間，但她許願想合作小賈斯汀、周杰倫 ，同時希望藉由盛會向歌手鶴The Crane成功邀歌。

Makav真愛從國中就喜愛創作，高中就讀金山的原住民藝能專班時，在一場演講中被老師引薦，因而結識出道作「寶藏Treasure」催生者阿爆；終於在20歲前用混合布農語、中文、英文三語的八首歌，唱出20歲原民少女對生命的盼望。